Glass Onion segna un nuovo record: è il quarto film di Netflix più visto di sempre

Netflix ha rivelato che Glass Onion - Knives Out è stato visto per 273,2 milioni di ore nei primi 24 giorni dall'uscita: è il quarto film più visto sulla piattaforma.

Glass Onion - Knives Out è il quarto film più popolare di tutti i tempi su Netflix secondo le statistiche relative al tempo di visualizzazione che il servizio streaming ha appena pubblicato: il sequel di Knives Out del 2019 è stato visto per 273,2 milioni di ore nei primi 24 giorni dal rilascio.

Glass Onion - Knives Out: Daniel Craig in un'inquadratura

Per fare un paragone: il titolo più visto di sempre di Netflix, ovvero la commedia d'azione Red Notice, ha generato 364 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni. Per quanto concerne questo tipo di classifica, Netflix ha affermato di prendere in considerazione soltanto le ore visionate entro i primi 28 giorni dall'uscita di un titolo, quindi Glass Onion ha ancora un po' di tempo a disposizione per tentare di battere un nuovo record:

Totalizzando poco più di 8 milioni di ore nei prossimi giorni riuscirebbe a superare Bird Box, il thriller del 2018 con Sandra Bullock, accaparrandosi così la terza posizione nell'ambita classifica del servizio streaming.

Su Rotten Tomatoes il 92% dei 386 giudizi espressi a proposito di Glass Onion - Knives Out è positivo e la pellicola ha una valutazione media di 8/10. Il consenso critico del sito web recita: "Il sequel riporta sullo schermo Benoit Blanc per un altro mistero incredibilmente divertente reso ancora migliore da un cast eccezionale".