Glass Onion, Rian Johnson: "Il personaggio di Daniel Craig è chiaramente queer"

Il regista di Knives Out e del del sequel Glass Onion, Rian Johnson, ha fatto chiarezza sull'identità sessuale dell'eccentrico detective interpretato da Daniel Craig, Benoit Blanc, definendolo apeertamente queer.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig in una scena del film

Durante l'anteprima di Glass Onion - Knives Out al London Film Festival 2022, Rian Johnson è stato esplicito. Di fronte alla domanda se la scena in cui sembra che Blanc abbia un amante maschio significa che il suo personaggio è queer, Johnson ha risposto: "Sì, ovviamente lo è".

EW ha confermato la sessualità del detective Benoit Blanc direttamente attraverso i portavoce di Netflix e Rian Johnson.

Per gli spettatori più attenti, ka notizia non suona certo come una sorpresa. In Cena con delitto - Knives Out, Benoit Blanc suona come un mix tra Truman Capote e Foghorn Leghorn - entrambe icone gay - ma quella che resta solo una suggestione sottotesto viene esplicitata nel mistery successivo targato Netflix.

Rian Johnsonsi è detto molto soddisfatto per la scelta dell'attore che compare in un cameo nelruolo dell'amante di Blanc. "Non c'è nessuno al mondo che potrebbe rendermi più felice del compagno di Benoit Blanc con cui stare", ha detto.

Daniel Craig ha aggiunto: "Nessun spoiler, ma chi non vorrebbe vivere con quella persona?"

Glass Onion, Daniel Craig si era scordato l'accento di Benoit Blanc in Knives Out

Nel cast di Glass Onion - Knives Out troviamo Natasha Lyonne, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Leslie Odom, Jr. e Dave Bautista mentre Hugh Grant, Yo-Yo Ma e i compianti Angela Lansbury e Stephen Sondheim compaiono in una serie di cameo nei panni di se stessi.

Glass Onion - Knives Out approderà su Netflix il 23 dicembre.