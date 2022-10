Angela Lansbury, Stephen Sondheim: il cameo postumo in Glass Onion - Knives Out

La mitica Angela Lansbury, scomparsa solo pochi giorni fa, e il re di Broadway Stephen Sondheim compariranno in un cameo postumo nei panni di loro stessi in Glass Onion - Knives Out.

Mentre il mondo di Hollywood piange la scomparsa di Angela Lansbury apprendiamo che l'attrice e il compositore Stephen Sondheim, scomparso a novembre 2021, saranno protagonisti di un cameo postumo in Glass Onion - Knives Out, in uscita su Netflix il 23 dicembre.

Una foto di Stephen Sondheim

A rivelare la notizia è il magazine Plyabill, nel report viene rivelato che i due personaggi interpreteranno se stessi, anche se non viene specificato come Stephen Sondheim e Angela Lansbury verranno inseriti nel plot del murder mystery.

Entrambe celebrità del teatro, Stephen Sondheim e Angela Lansbury non sono stati collaboratori rari, con maggior successo nella hanno collaborato di frequente, tra i loro maggiori successi la produzione originale di Broadway Sweeney Todd di Sondheim, che è valsa a Lansbury un Tony Award per la sua interpretazione della signora Lovett. In precedenza aveva creato il ruolo di Cora Hoover Hooper in Everyone Can Whistle di Sondheim e cantato i suoi testi interpretando Rose nel primo revival di Broadway di Gyspy, in seguito interpretando anche Madame Armfeldt in un revival di Broadway di A Little Night Music.

Stephen Sondheim è morto il 26 novembre 2021, all'età di 91 anni, mentre Angela Lansbury è scomparsa l'11 ottobre 2022 a 96 anni. Glass Onion - Knives Out sarà l'ultima apparizione sullo schermo per entrambi.

Il sequel del fortunato Cena con delitto - Knives Out vede Daniel Craig riprendere il ruolo dell'eccentrico Detective Benoit Blanc, che si trova a indagare su un nuovo omicidio in Grecia. Nel cast Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.