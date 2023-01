Glass Onion: Knives Out è diventato il terzo film in inglese più visto di sempre su Netflix

La seconda settimana di permanenza in catalogo ha permesso a Glass Onion: Knives Out di diventare il terzo film in inglese più visto di sempre su Netflix.

Glass Onion: Knives Out è diventato il terzo film in lingua inglese più visto di sempre su Netflix dopo Red Notice e Don't Look Up.

L'importante traguardo è stato raggiunto dopo solo due settimane di presenza nel catalogo della piattaforma di streaming, avendo debuttato il 23 dicembre.

Ideato come sequel di Cena con delitto, Glass Onion - Knives Out ha raggiunto nella sua seconda settimana altre 127.25 milioni di ore viste che si sono aggiunte alle 82.1 milioni di ore della prima settimana. Il film è entrato così nella lista dei titoli più popolari su Netflix con ben 209.4 milioni di ore visualizzate.

Il progetto diretto da Rian Johnson è stato già visto in 90 milioni di case e ha a disposizione altri 18 giorni per raggiungere, e superare, Red Notice e Don't Look Up che erano arrivati in un mese a quota 364 milioni e 359.8 milioni di ore visualizzate.

Alle sue spalle Glass Onion si è lasciato Bird Box, The Gray Man e The Adam Project.

Glass Onion - Knives Out, la recensione del nuovo caso Netflix di Benoit Blanc: un atto di distruzione

Nel film il detective Benoit Blanc si deve recare in Grecia per indagare su un mistero affascinante con protagonisti dei personaggi piuttosto peculiari. Nel cast ci sono Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.