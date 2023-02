Glass Onion - Knives Out: su Netflix la versione con il commento di Rian Johnson

Poiché una versione in Blu-Ray di Glass Onion - Knives Out non sembra essere all'orizzonte, Rian Johnson ha cercato di rimediare almeno con una traccia audio contenente il suo commento al film, ma che al momento sembra essere disponibile solo negli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi, lo stesso Johnson aveva espresso il suo rammarico per non poter distribuire una versione fisica di Glass Onion - Knives Out che includesse tutta una serie di contenuti speciali relativi alla lavorazione del film. Però, è riuscito a mantenere almeno la promessa fatta sul commento audio, disponibile sulla versione USA della piattaforma streaming (al momento non sembra disponibile dall'Italia).

Glass Onion - Knives Out: ecco dove vedere gratuitamente 30 minuti di dietro le quinte del film

Tuttavia, mai dire mai. Netflix non si è mai fermamente opposta alle copie fisiche dei suoi film, basti pensare a tutti quelli che hanno trovato una distribuzione grazie a Criterion Collection, come The Irishman o Storia di un matrimonio.