Knives Out 3, Benoit Blanc cambia look: Daniel Craig irriconoscibile nella prima foto

Prima immagine per il terzo capitolo della saga Netflix con protagonista l'investigatore privato interpretato da Craig che per l'occasione si rifà il look

L'anno prossimo arriverà su Netflix il terzo capitolo della saga di Knives Out, nuovamente diretto da Rian Johnson e poche ore fa lo streamer ha diffuso in rete la prima immagine di Daniel Craig di nuovo nei panni di Benoit Blanc, ma il suo look è cambiato.

L'immagine in bianco e nero rivela il detective Blanc in giacca e cravatta con le mani in tasca. L'investigatore si è fatto crescere i capelli dall'ultima volta che lo abbiamo visto e sembra più che mai una volpe ammantata di grigio.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà il terzo capitolo del franchise creato da Johnson dopo l'originale del 2019 e il sequel uscito su Netflix nel 2022. Il pubblico si è immediatamente innamorato del Benoit Blanc di Craig e degli altri personaggi apparsi finora nel franchise.

Daniel Craig in Knives Out 3

Trasformando l'universo delle avventure di Benoit Blanc in una sorta di antologia, il secondo film ha portato il pubblico all'interno di un nuovo giallo con un cast completamente diverso, ma ugualmente ricco, che comprendeva anche Edward Norton, Kathryn Hahn e Dave Bautista.

Knives Out 3, il casting non finisce mai: ecco una star della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi

Tra i membri del cast già confermati per il terzo film troviamo Cailee Spaeny (Civil War), Josh O'Connor (Challengers), Jeremy Renner (Hawkeye), Andrew Scott (All of Us Strangers), Kerry Washington (Little Fires Everywhere), Glenn Close (Fatal Attraction), Mila Kunis (That '70s Show), Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande) e Josh Brolin (Dune).

Al di là della brevissima premessa iniziale, che recita: "Benoit Blanc torna nel suo caso più pericoloso", non è stato rivelato alcun dettaglio della trama. Tuttavia, con le riprese ormai iniziate, è possibile che qualcosa possa trapelare nelle prossime settimane. L'uscita su Netflix è prevista per il 2025, ma la data ufficiale non è ancora stata rivelata.