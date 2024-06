Jeremy Renner: la sua presenza in Knives Out 3 sarà ancora più "piccante" del suo cameo in Glass Onion

Knives Out 3, il cui titolo originale è Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, vedrà Jeremy Renner fare il suo debutto nel cast del franchise cinematografico dopo aver fatto un "piccante" e particolare cameo nell'ultimo capitolo.

Secondo quanto promesso dal regista Rian Johnson, il ruolo di Renner sarà ancora più piccante rispetto alla sua partecipazione al precedente Glass Onion - Knives Out. In un'intervista a Netflix, Johnson ha parlato del ruolo di Renner in Wake Up Dead Man e di ciò che i fan possono aspettarsi dal suo personaggio la cui identità rimane avvolta nel mistero.

Secondo Johnson, Renner avrà un ruolo "vero e proprio" in Wake Up Dead Man, anche se non sa se ci saranno riferimenti al suo cameo piccante visto in Glass Onion. "Jeremy è un grande attore con cui volevo lavorare da molto tempo", ha dichiarato il regista. "Sono stato molto sollevato che abbia pensato che quel riferimento alla salsa piccante fosse divertente! In questo film recita una parte vera e propria, terremo la salsa fuori dallo schermo. Forse ne porteremo di nascosto qualche bottiglia sul tavolo del catering".

Glass Onion - Knives Out: Daniel Craig, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick in una scena del film

Il cameo di Renner in Knives Out 2

In Glass Onion, l'attore dei Marvel Studios è stata una delle numerose celebrità citate scherzosamente nel film, anche se la sua menzione si è poi rivelata fondamentale per risolvere il caso del sequel. La battuta sulla salsa piccante privata (e fittizia) di Renner era diventata un punto di discussione in Glass Onion, con il detective Benoit Blanc (Daniel Craig, che nel prossimo film avrà un nuovo look) che ricopre Andi (Janelle Monáe) con la salsa per fingere la sua morte e convincere Miles Bron (Edward Norton) ad ammettere i suoi crimini.

Knives Out 3, il casting non finisce mai: ecco una star della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi

Nel sequel sono state fatte altre battute a spese di Renner, tra cui quella sull'estate del 2019, quando Renner ha lanciato un'app autoprodotta per pubblicare musica e un negozio Amazon.

Renner si è unito al cast di Wake Up Dead Man il mese scorso, e questo sarà il suo primo ruolo cinematografico dopo l'incidente quasi fatale con lo spazzaneve avvenuto nel gennaio 2023, che gli ha provocato la frattura della mano sinistra, gravi ferite al torace e una forte perdita di sangue. Renner si è unito a un cast corale che comprende la star del Marvel Cinematic Universe Josh Brolin, Kerry Washington, Mila Kunis, Cailee Spaeny e molti altri. L'uscita è prevista per il 2025.