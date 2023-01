Glass Onion - Knives Out: ecco dove vedere gratuitamente 30 minuti di dietro le quinte del film

Il canale YouTube Still Watching Netflix ha recentemente pubblicato un video lungo quasi trenta minuti in cui i fan possono finalmente sbirciare dietro le quinte: il cast e la troupe di Glass Onion - Knives Out parlano della pellicola durante una serie di interviste e possono essere osservati mentre sono alle prese con la realizzazione del successo di Netflix.

"Lo sceneggiatore e regista di Glass Onion, Rian Johnson, il suo cast stellare e il suo team di maestranze discutono della realizzazione di un giallo ampiamente e con brio in chiave moderna. Con Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn e Leslie Odom jr., con Kate Hudson, Dave Bautista e tanti altri", si legge nella didascalia del filmato.

La pellicola, sequel del film del 2019 Cena con delitto - Knives Out, vede Benoit Blanc alle prese con un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson: l'intrepido detective si ritrova in una lussuosa proprietà su un'isola greca in compagnia di una serie di personaggi piuttosto peculiari.

Glass Onion - Knives Out è stato un vero e proprio successo per Netflix: il film è già stato visto per più di 90 milioni di ore, diventando così il terzo più grande successo della piattaforma, e ha a disposizione ancora più di dieci giorni per raggiungere, o superare, Red Notice e Don't Look Up che erano arrivati in un mese a quota 364 milioni e 359.8 milioni di ore visualizzate.