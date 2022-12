Glass Onion: la dimora di Edward Norton sull'isola greca costa 450 milioni di dollari... ma è un fake

Un'isola privata in Grecia è misteriosamente spuntata su Zillow: si tratta della dimora del magnate della tecnologia immaginario Miles Bron, interpretato da Edward Norton nel mistery Netflix Glass Onion. Grazie al sito web sappiamo anche la sontuosa dimora al centro dell'isola ha un valore di 450 milioni di dollari.

Il sito di quotazione Zillow ha offerto uno sguardo all'interno del complesso del fondatore di Alpha Industries, che si estende per 26 acri nella penisola del Peloponneso e si affaccia sullo scintillante Mar Egeo. Complessivamente, il futuristico mega-manse di Miles Bron dispone di 2.700 metri quadrati, 17 camere da letto, 22 bagni, una cantina per i vini, un centro benessere e un unico posto auto situato sul tetto, come si vede nel film. Il gioiello della corona, ovviamente, è un padiglione di vetro alto 20 metri in cima alla residenza principale con un'architettura complessa pensata per imitare gli strati di una vera cipolla.

Knives Out 2: una foto dei protagonisti di Glass Onion

Se vi state chiedendo quanto vale una proprietà del genere, secondo Zillow si va sui 450 milioni di dollari. Ma guardando con attenzione, una serie di indizi lasci intendere che la quotazione è falsa. Basta dare un'occhiata al profilo dell'inserzionista, il vagabondo e broker Derol Zabinski. Il post sul compound greco fa in realtà parte di un'intelligente campagna di marketing di Netflix. [FILM=/film/glass-onion-knives-out_52809/]Glass Onion - Knives Out[/FILM è stato girato presso il Resort Amanzoe, vicino a Porto Heli.

Glass Onion: l'identità del compagno di Daniel Craig svelata in un cameo, la reazione dei fan

Stima falsa a parte, l'inserzione include divertenti riferimenti al film che permettono di immergersi nell'atmosfera di Glass Onion. Consumando esclusivamente idrogeno, secondo quanto riferito Miles Bron ha costruito l'elegante rifugio sull'isola greca nel 2020, presumibilmente quando ha raggiunto l'apice nella sua carriera. Il complesso dell'amministratore delegato è accessibile solo tramite una barca e un molo galleggiante trasparente, che nel film si dice essere stato progettato da Banksy in persona.

Glass Onion - Knives Out: Daniel Craig in una foto

Tra le sistemazioni per gli ospiti di Glass Onion ci sono sette ville, ognuna con il nome di un chakra diverso. Ci sono anche sei diverse piscine accanto alle quali stendersi, con un sacco di kombucha, bevanda brevettata da Jared Leto, da sorseggiare. E poi c'è una palestra all'avanguardia che permette sessioni di personal training virtuale con la leggenda del tennis Serena Williams. Altrove, grandi sculture e sontuosi giardini adornano il terreno, ma hi decide di fare una passeggiata deve stare in guardia visto che nella location non è permesso fumare. Fortunatamente, sono stati installati degli allarmi per ricordarlo.

All'interno, l'eccentrica dimora dell'imprenditore biotecnologico è ricca di opere d'arte di valore inestimabile, da Picasso e Monet a Mondrian, Francis Bacon e Lucian Freud. Il più prezioso di tutti è la Gioconda di Leonardo da Vinci, presumibilmente in prestito dal Louvre. Naturalmente, il soggiorno e l'enorme sala da pranzo sono "perfetti per ospitare le feste misteriose più elaborate", si legge nell'inserzione.