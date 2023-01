Glass Onion: uno dei protagonisti svela un dettaglio che potrebbe rovinare il vostro rewatch

Tutto il fascino di Glass Onion - Knives Out, il nuovo film Netflix firmato da Rian Johnson, ruota attorno al mistero che coinvolge, man mano, i suoi protagonisti. Eppure sembra proprio che una delle sue svolte più interessanti fosse davanti agli occhi di tutti fin dall'inizio, palesando immediatamente una dinamica chiave della storia stessa.

Glass Onion - Knives Out: Janelle Monáe in una sequenza

(Continuare nella lettura porterà a spoiler importanti di Glass Onion - Knives Out, per tanto vi sconsigliamo di proseguire a meno che non abbiate visto tutto). Uno dei colpi di scena chiave della nuova pellicola di Ryan Johnson si svela quando comprendiamo che Andi, interpretata da Janelle Monae, ha veramente perso la vita, sostituita dalla sorella gemella Helen. Durante una recente intervista con Variety l'attrice e Leslie Bennett (capo del reparto acconciature del film) hanno rivelato un dettaglio fondamentale che cambierà per sempre tutti i vostri futuri rewatch.

"La parrucca di Helen è qualcosa di cui io e Rian abbiamo parlato a lungo", ha rivelato Monae. "Quando recita la parte di Andi, e nessuno sa che è lei, la riga dei suoi capelli è dalla parte opposta rispetto a quella della sorella. L'idea è quella di trovarsi davanti a un'immagine speculare della donna scomparsa", ha poi concluso.

"Rian voleva che Andi ed Helen avessero due look diversi", ha rivelato invece Bennett, per poi indicare che i capelli di Andi erano più lucidi.

Nel cast di Glass Onion - Knives Out, attualmente disponibile su Netflix, troviamo anche: Daniel Craig, Edward Norton, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, e Dave Bautista.