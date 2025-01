Il Gladiatore 2, uno storico promuove il film a metà: "Infastidito da inesattezze e sciatterie"

Proprio come con Napoleon, anche l'ultimo film di Ridley Scott non ha incontrato il parere favorevole degli storici

Era già accaduto con Napoleon, ma Ridley Scott ha deciso di fare il bis e scontentare gli storici di tutto il mondo con l'arrivo de Il Gladiatore 2.

Il regista è noto per la filmografia molto varia, avendo realizzato sia film storici che film di fantascienza che ritraggono una realtà futuristica o sono ambientati su pianeti diversi. L'epopea fantascientifica di Blade Runner, l'horror fantascientifico Alien e la commedia fantascientifica The Martian sono tra i film più apprezzati di Scott.

I film storici di Scott, invece, tendono a ricevere recensioni contrastanti da parte della critica. Dal pessimo Napoleon, interpretato da Joaquin Phoenix nel ruolo dell'imperatore, all'acclamato Il Gladiatore, storici e critici hanno sottolineato le stridenti imprecisioni dei film di Scott nonostante il loro successo al botteghino. Anche il suo ultimo film non è stato risparmiato dalle critiche.

Le inesattezze storiche contenute ne Il Gladiatore 2

In un nuovo video di Insider, lo storico Roel Konijnendijk ha esaminato l'accuratezza della battaglia navale che apre il film e ha dato all'epopea storica di Scott un punteggio di 5 su 10. Konijnendijk ha elogiato il film per il design delle navi romane complessivamente accurato per l'epoca, ma sottolinea l'ovvia "stranezza" di avere delle "vele" quando le navi antiche si muovevano a "forza di remi".

"Sono in realtà basate su disegni di navi romane antiche, molto chiare. Voglio dire che sono un po' corte e tozze, quindi potrebbero essere tipo liburniche, il che avrebbe senso per il periodo imperiale... È davvero una bella idea che abbiano fatto i compiti a casa su come dovrebbero apparire queste navi. È solo una caratteristica molto strana che abbiano gli alberi e le vele ancora sui ponti quando sono pronti per la battaglia. Non avevano gli alberi, e ogni battaglia navale nel mondo antico si svolgeva a forza di remi", ha dichiarato lo storico.

Poi ha continuato la sua disamina della pellicola: "Storicamente, non ha senso che la Numidia sia stata assoggettata secoli prima, ma è molto interessante vedere una città costruita sul mare, come le difese che arrivano fino all'acqua e che si vedono in questa scena... Ma poi, le catapulte iniziano a lanciare palle di fuoco, e io mi dico: 'Ridley, ne abbiamo già parlato'. Le catapulte lanciano sempre palle di fuoco in questi film. Storicamente non lo facevano. Non lo farebbero mai. Perché dovresti farlo. Dareste fuoco alle vostre stesse navi".