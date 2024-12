Il Gladiatore 2 supera Indiana Jones e Top Gun e diventa uno dei maggiori incassi di sempre per Paramount

Ridley Scott può festeggiare un nuovo record di incassi. Il Gladiatore 2 è diventato uno dei maggiori incassi di sempre per Paramount, superando classici come Indiana Jones e Top Gun. Nonostante l'assenza del protagonista dell'originale, la star Russell Crowe, il ritorno di Ridley Scott ha garantito spettacolo, violenza ed emozioni convincendo il grande pubblico ad accorrere al cinema e incassando - a oggi - 370 milioni di dollari a livello globale.

Secondo i dati di The Numbers, Il Gladiatore 2 è entrato nella lista dei film della Paramount con i maggiori incassi di tutti i tempi. Il film attualmente si trova al 47° posto in classifica, con 369,7 milioni di dollari globali e un incasso domestico di 134 milioni. La pellicola di Scott ha superato I predatori dell'arca perduta, 48° con un incasso di 367,5 milioni di dollari, e Top Gun, 49° con un incasso di 357,5 milioni di dollari, e si è piazzato alle spalle di Captain America: Il Primo Vendicatore, 46° con un incasso lordo di 370,6 milioni di dollari, cifra che starebbe per superare. Ricordiamo che a oggi il maggior successo di Paramount è _Titanic, che ha incassato 2 miliardi di incasso globale.

Un primo piano di Denzel Washington ne Il Gladiatore 2

Ci sarà un futuro per Il gladiatore?

Il Gladiatore 2 si è rivelato un successo al box office, ma ha dovuto affrontare la concorrenza di fenomeni come Wicked e Oceania 2. Nonostante il film originale sia uscito 24 anni fa, il sequel ha generato enorme scalpore tra il pubblico e la sua corsa al botteghino, per il momento, non sembra volersi arrestare.

Il gladiatore 2, il direttore della fotografia: "Ridley Scott pigro e frettoloso, qualità dei film ne risente"

Essendo in sala da circa un mese, l'arrivo del Natale potrebbe dare una nuova spinta al film, soprattutto sui mercati esteri. Tuttavia, Paramount sarà presto desiderosa di lanciare il colossal in streaming per sfruttare un altro mercato. Sulla base dei 45 giorni previsti dagli studi cinematografici attualmente, la pellicola di Scott potrebbe su Paramount+ già a metà gennaio, anche se lo streamer deve ancora fornire una data specifica. Ma il futuro del gladiatore non si ferma qui visto che Ridley Scott ha già anticipato i suoi progetti per un Gladiatore 3. Con incassi come questi, è solo questione di tempo.