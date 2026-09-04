Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, la svolta: non sarà subito tronista

Sono iniziate le prime registrazioni delle puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà prossimamente su Canale 5 con diverse novità nel cast. Tra i nomi destinati a far parlare c'è anche quello di Giovanni Grazioso, uno dei personaggi più amati dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il giovane venditore ambulante catanese, diventato popolare durante il reality estivo, dovrebbe infatti entrare a far parte del programma di Maria De Filippi. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Grazioso non dovrebbe essere presentato immediatamente nel ruolo di nuovo tronista, come inizialmente ipotizzato, ma potrebbe avere una parte diversa nelle prime puntate.

Uomini e Donne, tutte le novità della nuova stagione

Nelle prime registrazioni di Uomini e Donne sono state presentate alcune delle novità che caratterizzeranno la nuova stagione. Tra queste c'è l'ingresso di Alessandra Mussolini, che si aggiunge al gruppo degli opinionisti composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Giorgia Angeloni è la nuova tronista di Uomini e donne

Sul fronte del Trono Classico sono stati invece presentati i primi nuovi protagonisti. La nuova tronista è Giorgia Angeloni, 25enne romana, che ha fatto il suo ingresso nel programma nel primo appuntamento.

È stata poi la volta di Giacomo, 30 anni, che nel video di presentazione pubblicato da Witty TV ha raccontato una caratteristica particolare del suo modo di vivere: non ama utilizzare i social network.

Giacomo è il nuovo tronista

Giovanni Grazioso sarà prima messo alla prova

Il nome di Giovanni Grazioso continua però a essere uno dei più attesi. Dopo la grande popolarità conquistata a Temptation Island, il suo possibile approdo a Uomini e Donne aveva fatto pensare a un ingresso diretto sul trono. Le cose, però, potrebbero essere diverse.

Come riportato da Fanpage, la partecipazione di Grazioso al programma sarebbe confermata, ma con un'importante precisazione: il giovane siciliano non diventerebbe subito tronista. La redazione avrebbe infatti deciso di inserirlo inizialmente nelle dinamiche della trasmissione attraverso una sorta di periodo di prova.

Secondo l'indiscrezione riportata dal portale, Maria De Filippi e la sua squadra vorrebbero valutare il comportamento di Grazioso prima di affidargli eventualmente il ruolo di tronista. La sua improvvisa notorietà potrebbe infatti aver cambiato gli equilibri rispetto al personaggio conosciuto dal pubblico durante Temptation Island.

Per questo motivo, la redazione sembrerebbe intenzionata a capire se il giovane siciliano abbia le caratteristiche necessarie per affrontare il percorso sul trono. Resta ancora da chiarire quale sarà esattamente il ruolo di Giovanni Grazioso nelle prime settimane di Uomini e Donne e se, successivamente, potrà davvero diventare uno dei nuovi tronisti.