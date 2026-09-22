Uomini e Donne anticipazioni: Gloria rivela tutto su Antonio e Paola, Giorgia debutta sul trono

Secondo appuntamento della settimana con la nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo la prima puntata, che ha segnato anche l'ingresso di Alessandra Mussolini nel ruolo di quarta opinionista accanto a Tina Cipollari, Tinì Cansino e Gianni Sperti, arrivano nuovi protagonisti e diverse dinamiche. La puntata riporta al centro dello studio le vicende del Trono Over, con Gloria e Antonio protagonisti di un confronto acceso. Spazio anche alla presentazione di Giorgia Angeloni, nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Gloria e Antonio, il riavvicinamento fa scoppiare la lite

Lo spazio iniziale della puntata è dedicato al Trono Over e, questa volta, sono Gloria Nicoletti e Antonio Marino a conquistare la scena. I due si sarebbero riavvicinati, ma durante il confronto emerge un dettaglio importante: nel periodo in cui Antonio ha ripreso a frequentare Gloria, il cavaliere si vedeva anche con Paola.

Gloria racconta che tra lei e Antonio ci sarebbe stato anche un bacio prima della partenza di lui per Catania, dove avrebbe dovuto incontrare Paola Fatuzzo. Per Antonio, però, quel breve riavvicinamento sarebbe servito a capire di voler frequentare esclusivamente Paola.

La dichiarazione scatena la reazione di Gloria, che decide di raccontare ulteriori dettagli sulla loro frequentazione. La dama sostiene anche che Antonio le avrebbe confidato di aver fatto a Paola un regalo molto costoso "solo perché gli faceva pena". Un'affermazione che il cavaliere nega con decisione.

Antonio Marino, cavaliere di Uomini e donne

Giorgia Angeloni è la nuova tronista di Uomini e Donne

Spazio poi alla presentazione di Giorgia Angeloni, nuova tronista di Uomini e Donne. La 25enne romana si prepara a iniziare il suo percorso all'interno del dating show alla ricerca dell'amore. Laureata in Psicologia e attualmente impegnata con la magistrale in Psicologia clinica, Giorgia ha raccontato nel video di presentazione anche alcuni aspetti molto personali della sua vita. La nuova tronista ha parlato della sua famiglia, del rapporto con il padre, affetto da Parkinson, e delle sue sorelle.

Sono tredici i corteggiatori scesi in studio per conoscerla. Tra loro c'è anche Lory, volto già noto al pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island come tentatore di Sabrina Soussi.

La tronista Giorgia Angeloni

Debora Bragetti e Alessio Pili Stella, la storia continua

In studio arrivano anche Debora Bragetti e Alessio Pili Stella, usciti insieme nella scorsa stagione di Uomini e Donne. La loro relazione sembra procedere bene, nonostante alcune difficoltà che la coppia è riuscita a superare. A breve Debora tornerà a lavorare e la loro storia dovrà quindi affrontare anche un periodo a distanza.

Debora lavorerà infatti a Roma, mentre Alessio sarà spesso costretto a spostarsi per motivi legati al suo lavoro, che gli consente una certa mobilità.

Un nuovo cavaliere per Gemma?

Tra le novità della puntata c'è anche l'arrivo di un nuovo cavaliere di 83 anni. L'uomo sembra mostrare una particolare attenzione nei confronti di Gemma Galgani. In studio non manca quindi l'ironia di Tina Cipollari, soprattutto considerando il tema della situazione economica del nuovo arrivato e il suo consistente patrimonio.

Subito dopo fa il suo ingresso anche Osvaldo, un nuovo cavaliere e artigiano che sembra attirare immediatamente l'attenzione di Barbara De Santi.