Un Posto al Sole, anticipazioni 23 settembre: Damiano sulle tracce di Sabbiese, Micaela licenziata dal Vulcano

Mentre Eduardo è ancora prigioniero di Grillo, Rosa e Clara capiscono che dietro la sparizione di Sabbiese ci dev'essere un terribile segreto: le due amiche perciò, decideranno di chiedere aiuto a Damiano. Questo è quello che vedremo nell' episodio di mercoledì 23 settembre di Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico di Rai Tre da ben tre decenni.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Eduardo tenta di fuggire dalla prigionia di Grillo, ma il piano fallisce e Sabbiese si ritrova in grave pericolo. Intanto, Rosa e Clara capiscono che non può essere scappato con Stella e iniziano a sospettare che dietro la sua scomparsa si nasconda qualcosa di molto più grave. Nel frattempo, cresce la rabbia di Roberto contro Mori, mentre Marina, ricattata da Stefano, è costretta a piegarsi alle sue richieste per evitare che Ferri scopra la verità.

Anticipazioni 23 settembre: Damiano sulle tracce di Sabbiese, Micaela licenziata dal Vulcano

Damiano Un posto al sole

Rosa e Clara scoprono qualcosa di molto importante: Eduardo se n'è andato, eppure tutti i suoi effetti personali sono a casa. Ecco allora che il sospetto che la sua non fosse una fuga con Stella, diventa certezza: preoccupate per Sabbiese, le due decidono di coinvolgere Damiano.

Nel frattempo al Vulcano la situazione è più che tesa: da un lato l'atmosfera tra Samuel e Micaela, dall'altro quella con Lorenza, è elettrica. Per mettere fine a tutto, Diego, Nunzio e Silvia prendono una decisione ormai inevitabile: seppur a malincuore infatti, ritenendola la causa del clima pesante che si respira al locale, i tre risolvono con il licenziamento di Micaela dal ruolo di social media manager.

Veniamo infine a Mariella e Guido: l'Altieri convince Guido a fare una sessione di yoga di prova, ma mentre lei ne è entusiasta, lui non reagisce allo stesso modo.