Uomini e Donne anticipazioni: Agnese De Pasquale restituisce l’anello a Roberto Priolo

Gemma continua le sue conoscenze, Agnese restituisce l'anello a Roberto e la tronista Giorgia vive nuove emozioni con Lory e Camillo nella nuova registrazione.

Nuove importanti anticipazioni arrivano dagli studi di Uomini e Donne, dove si è svolta una seconda registrazione della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Dopo la presentazione della nuova opinionista Alessandra Mussolini, protagonista del primo appuntamento, in studio è stato presentato anche il secondo tronista del programma: Giacomo. La registrazione, come raccontato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, ha regalato diversi momenti di tensione sia nel Trono Over sia nel Trono Classico.

Trono Over: addii sfiorati, scontri e liti in studio

Le dinamiche del parterre over maschile e femminile hanno occupato gran parte della registrazione, regalando momenti di alta tensione, confronti accesi e grandi colpi di scena tra i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani tra corteggiatori e polemiche

La dama torinese Gemma Galgani è subito al centro della scena. Gemma sta conoscendo due uomini: Andrea (assente in studio) e Fabio, con il quale c'è stata un'esterna positiva caratterizzata da qualche bacio sfiorato. La conoscenza prosegue, ma parallelamente la dama ha interrotto la frequentazione con Gabriele, cavaliere napoletano del parterre. A far scattare la rottura è stato un mancato appuntamento a causa di un contrattempo lavorativo di lui. Sentendosi incompreso e trattato male, Gabriele ha manifestato l'intenzione di abbandonare il programma, prima di essere fermato dalle domande della conduttrice.

Gemma Galgani, uno dei volti più noti di Uomini e Donne

Una coppia del Trono Over verso il matrimonio

Notizie positive per Cinzia e Marco: i due ex protagonisti del parterre sono tornati in studio come ospiti per raccontare che la loro storia prosegue a gonfie vele, rivelando di aver già individuato ben tre ipotetiche date per il matrimonio.

Addio definitivo e anello restituito tra Agnese e Roberto

Finisce male la storia tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. In studio si è presentata solo Agnese, visibilmente ferita: dopo aver ascoltato una lettera di Roberto letta da Maria De Filippi, la dama ha restituito l'anello dichiarando che l'uomo si è rivelato diverso da come le era apparso all'inizio.

Tensione in studio: scontro tra Antonio, Gloria e Alessandra Mussolini

Grande caos attorno a Paola e Antonio. Antonio si è seduto al centro dello studio per chiedere scusa a Paola a causa di alcune affermazioni fatte nella registrazione precedente con Gloria. La discussione ha fatto scattare un accesissimo confronto faccia a faccia tra Antonio e Gloria. Sulla vicenda è intervenuta con veemenza Alessandra Mussolini, che ha preso le parti di Gloria invitandola con ironia a rialzarsi e ad affrontare il cavaliere. Dopo l'intervento di Maria De Filippi per calmare gli animi, Paola ha preteso che Antonio si scusasse con entrambe le donne, rifiutando la proposta di uscire insieme dal programma.

una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne: Barbara De Santi

Le altre frequentazioni del parterre maschile e femminile

Barbara De Santis ha chiuso la conoscenza con il nuovo cavaliere Osvaldo dopo un'uscita andata male e segnata da critiche reciproche. Osvaldo sta ora continuando a frequentare Anna .

ha chiuso la conoscenza con il nuovo cavaliere dopo un'uscita andata male e segnata da critiche reciproche. Osvaldo sta ora continuando a frequentare . Sabrina, Gloria e Giovanni: triangolo al centro dello studio. Giovanni ha baciato Sabrina e i due sono saliti in camera insieme, anche se tra loro non è successo altro. Sabrina ha poi rifiutato di baciare l'altro corteggiatore Davide, il quale ha deciso di chiudere la frequentazione. Delusa, Sabrina voleva abbandonare lo studio, ma è stata convinta a restare sia dalla conduttrice sia da Giovanni.

Il tronista Giacomo

Trono Classico: la presentazione del nuovo tronista e le esterne di Giorgia

Spazio anche ai giovani del Trono Classico, con la presentazione ufficiale di un nuovo volto e i primi importanti avvicinamenti emotivi durante le uscite esterne.

Lory, corteggiatore a Uomini e donne

Arriva il nuovo tronista Giacomo

Dopo i primi volti presentati nella prima registrazione, fa il suo ingresso il nuovo tronista Giacomo, ufficializzato al pubblico attraverso il video di presentazione condiviso sui canali social di Witty TV.

Le complesse esterne della tronista Giorgia

Protagonista della puntata anche la tronista Giorgia, impegnata su due fronti: