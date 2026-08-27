Uomini e Donne anticipazioni del 27 agosto: Alessandra Mussolini opinionista, Giorgia è la nuova tronista

La nuova stagione di Uomini e Donne riparte con quattro opinionisti e nuovi protagonisti: tra le novità anche Giorgia, che debutta sul trono dopo una presentazione molto emozionante.

Sono iniziate oggi, 27 agosto, le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. La prima puntata ha già regalato diverse novità al pubblico del dating show di Maria De Filippi, a partire dall'ingresso di Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionista. Confermati anche alcuni protagonisti del parterre del Trono Over, mentre per il Trono Classico è stata presentata Giorgia, nuova tronista, che ha raccontato la sua storia personale.

Uomini e Donne, le anticipazioni della prima registrazione del 27 agosto

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Lollo Magazine, nel parterre sono stati confermati alcuni volti già conosciuti dal pubblico di Uomini e Donne: Diego Tavani, Marco Gaggini, Gemma Galgani, Gloria Nicoletti e Barbara De Santi.

Per quanto riguarda il Trono Classico, spazio invece alla presentazione dei nuovi tronisti. La prima tronista si chiama Giorgia ed è un volto sconosciuto al pubblico televisivo. Durante la sua presentazione ha raccontato, anche con commozione, la propria storia e il rapporto con i suoi genitori.

Lory

Giorgia ha 25 anni, è di Roma, laureata in psicologia alla triennale e sta studiando per conseguire la laurea magistrale in psicologia clinica.

Tra i corteggiatori scesi per un appuntamento al buio c'è invece un volto già visto in televisione: Lorenzo Ferrara, conosciuto come Lory, ex tentatore di Sabrina Soussi a Temptation Island 2026. Per il momento non sono stati presentati altri tronisti: restano quindi due troni vuoti. Secondo le anticipazioni, potrebbero essere destinati a due volti provenienti da Temptation Island, che potrebbero arrivare successivamente, una volta terminati gli speciali attualmente in fase di registrazione.

Gemma Galgani

Trono Over: due corteggiatori per Gemma

Si parte da Gemma Galgani, storica dama del parterre di Uomini e Donne. Per lei scendono già due nuovi cavalieri: Fabio, 60 anni, e Andrea, 68 anni. La nuova stagione entra dunque subito nel vivo per la dama torinese, che si trova a conoscere due nuovi possibili interessi sentimentali.

In studio arrivano anche Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. I due raccontano che la loro storia d'amore procede a gonfie vele. Grande assente, invece, Rosanna Siino.

Non manca il primo confronto al centro studio. Arrivano separatamente Antonio Marino e Paola Fattuzzo, ma durante la discussione emerge un retroscena: Antonio e Gloria Nicoletti si sarebbero visti circa un mese fa e tra loro ci sarebbe stato anche un bacio. Successivamente, Antonio sarebbe andato a Catania da Paola, spiegando a Gloria che la loro frequentazione era terminata.

Antonio avrebbe quindi deciso di proseguire la conoscenza con Paola, con la quale sostiene di essersi trovato meglio. I due rimangono separati nel parterre, ma Antonio manifesta il desiderio di uscire dal programma insieme a lei.

Il parterre maschile del Trono Over appare invece quasi completamente rinnovato, con numerose new entry. Maria De Filippi presenta i nuovi cavalieri uno alla volta, fornendo al pubblico informazioni su nome, cognome, altezza e altri dettagli. Durante i balli, inoltre, Alessandra Mussolini si mostra particolarmente attiva, prendendo parte alle dinamiche dello studio.