Italia-Finlandia stasera in TV e streaming: orario e dove vedere i quarti degli Europei di volley

Gli Azzurri sfidano la Finlandia nei quarti di finale degli Europei di volley maschile. La partita è in programma alle 21:05 a Torino: ecco dove vedere Italia-Finlandia in TV e streaming.

L'Italia torna in campo questa sera, mercoledì 23 settembre 2026, per i quarti di finale dei Campionati Europei di pallavolo maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia al PalaVela di Torino con l'obiettivo di conquistare un posto in semifinale.

La Nazionale arriva alla sfida dopo aver superato la Danimarca agli ottavi di finale con un netto 3-0, dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto della Pool A. Per l'Italia si tratta della settima partita del torneo. La Finlandia, invece, ha raggiunto i quarti di finale battendo la Grecia al tie-break per 3-2.

Italia-Finlandia, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming

La partita Italia-Finlandia è in programma oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 21:05 al PalaVela di Torino. La sfida mette in palio un posto nelle semifinali degli Europei, in programma venerdì 25 settembre a Milano. La vincente di Italia-Finlandia affronterà la Francia, già qualificata dopo il successo per 3-0 sulla Romania.

Italia-Finlandia sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2, Sky Sport e DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile su RaiPlay, NOW, DAZN, Sky Go ed EuroVolley.tv. La FIPAV ha confermato la copertura multipiattaforma per il quarto di finale degli azzurri.

Su Rai 2 la telecronaca della Nazionale è affidata a Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Per Sky ci saranno Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.

I 14 convocati dai due allenatori

Italia:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki

Yuri Romanò, Kamil Rychlicki Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro

Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati

Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano

CT: Ferdinando De Giorgi

Finlandia:

Palleggiatori: Santeri Välimaa, Fedor Ivanov

Santeri Välimaa, Fedor Ivanov Opposti: Joonas Jokela, Veikka Lindqvist

Joonas Jokela, Veikka Lindqvist Schiacciatori: Antti Ronkainen, Niko Suihkonen, Luka Marttila, Nooa Marttila

Antti Ronkainen, Niko Suihkonen, Luka Marttila, Nooa Marttila Centrali: Alexej Zhbankov, Petteri Tyynismaa, Miika Haapaniemi, Severi Savonsalmi

Alexej Zhbankov, Petteri Tyynismaa, Miika Haapaniemi, Severi Savonsalmi Liberi: Voitto Köykkä, Niklas Breilin

CT: Olli Kunnari