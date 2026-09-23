Italia-Finlandia stasera in TV e streaming: orario e dove vedere i quarti degli Europei di volley

L'Italia torna in campo questa sera, mercoledì 23 settembre 2026, per i quarti di finale dei Campionati Europei di pallavolo maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia al PalaVela di Torino con l'obiettivo di conquistare un posto in semifinale.
La Nazionale arriva alla sfida dopo aver superato la Danimarca agli ottavi di finale con un netto 3-0, dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto della Pool A. Per l'Italia si tratta della settima partita del torneo. La Finlandia, invece, ha raggiunto i quarti di finale battendo la Grecia al tie-break per 3-2.
Italia-Finlandia, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming
La partita Italia-Finlandia è in programma oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 21:05 al PalaVela di Torino. La sfida mette in palio un posto nelle semifinali degli Europei, in programma venerdì 25 settembre a Milano. La vincente di Italia-Finlandia affronterà la Francia, già qualificata dopo il successo per 3-0 sulla Romania.
Italia-Finlandia sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2, Sky Sport e DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile su RaiPlay, NOW, DAZN, Sky Go ed EuroVolley.tv. La FIPAV ha confermato la copertura multipiattaforma per il quarto di finale degli azzurri.
Su Rai 2 la telecronaca della Nazionale è affidata a Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Per Sky ci saranno Stefano Locatelli e Andrea Zorzi.
I 14 convocati dai due allenatori
Italia:
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
- Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
CT: Ferdinando De Giorgi
Finlandia:
- Palleggiatori: Santeri Välimaa, Fedor Ivanov
- Opposti: Joonas Jokela, Veikka Lindqvist
- Schiacciatori: Antti Ronkainen, Niko Suihkonen, Luka Marttila, Nooa Marttila
- Centrali: Alexej Zhbankov, Petteri Tyynismaa, Miika Haapaniemi, Severi Savonsalmi
- Liberi: Voitto Köykkä, Niklas Breilin
CT: Olli Kunnari