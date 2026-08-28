Giorgia Angeloni, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età e vita privata

La nuova tronista di Uomini e Donne ha 25 anni ed è nata a Roma. Nel video di presentazione ha raccontato gli studi in psicologia, la famiglia, il rapporto con il padre e cosa cerca in una relazione.

Giorgia Angeloni è la nuova tronista di Uomini e Donne. La 25enne romana è stata presentata nel corso della prima registrazione della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi e si prepara così a iniziare il suo percorso alla ricerca dell'amore. Laureata in psicologia e attualmente impegnata nella magistrale in psicologia clinica, Giorgia ha raccontato nel video di presentazione anche alcuni aspetti molto personali della sua vita, dalla famiglia al rapporto con il padre e le sue sorelle.

Tra i primi corteggiatori scesi per conoscerla c'è anche Lory, volto già visto nell'ultima edizione di Temptation Island come tentatore di Sabrina Soussi. Stando alle anticipazioni, nella nuova stagione il parterre degli opinionisti sarà composto da quattro presenze, con l'ingresso di Alessandra Mussolini.

Chi è Giorgia Angeloni, la nuova tronista di Uomini e Donne

Le prime informazioni su Giorgia sono arrivate direttamente da lei attraverso il video di presentazione condiviso sui canali di Witty TV. La nuova tronista ha raccontato la sua storia, dagli studi in psicologia alla famiglia, passando per alcune esperienze personali che hanno segnato profondamente la sua vita.

Lory, corteggiatore a Uomini e donne

"Ciao, mi chiamo Giorgia, ho 25 anni e sono nata a Roma", ha raccontato. Giorgia è laureata alla triennale in psicologia e sta attualmente conseguendo la laurea magistrale in psicologia clinica. Ha iniziato a lavorare molto presto, a soli 15 anni.

Nel suo racconto ha parlato anche della separazione dei genitori, avvenuta quando aveva 13 anni. Giorgia ha due sorelle, Annalisa e Rebecca, e ha spiegato di aver vissuto, insieme a loro, una situazione di inversione dei ruoli familiari, tema al centro della sua tesi di laurea: "In questa tesi è racchiusa tutta la mia vita. Ho parlato della parentificazione emotiva e strumentale, che corrisponde all'inversione dei ruoli tra genitori e figli, ed è quello che abbiamo vissuto io e le mie sorelle".

Un altro momento importante della sua vita è stato legato alla malattia del padre, al quale è stato diagnosticato il Parkinson giovanile quando aveva appena 50 anni. Giorgia ha raccontato quanto sia difficile assistere al peggioramento della malattia, sottolineando però la sua gratitudine per ogni momento trascorso insieme a lui.

Nel video di presentazione ha parlato anche di Mia, la sua cagnolina, entrata nella sua vita 11 anni fa dopo essere stata adottata da un canile: "Mi ha letteralmente salvata". Per Giorgia, Mia rappresenta un legame fatto di amore incondizionato e presenza nei momenti più difficili.

Cosa cerca Giorgia Angeloni a Uomini e Donne

Parlando del suo carattere, Giorgia si è descritta come una ragazza simpatica e, come ha ammesso lei stessa, "un po' pesante". Non sa ancora se sia gelosa, perché è passato molto tempo dall'ultima volta in cui ha provato questo sentimento.

Per quanto riguarda il suo uomo ideale, la nuova tronista ha spiegato di non avere un vero e proprio prototipo estetico. C'è però una caratteristica che immagina nel possibile compagno: "Mi piacerebbe qualcuno che mi possa dare un senso di protezione anche solo con un abbraccio, che è quello che mi è sempre mancato".

Giorgia ha poi messo in chiaro un altro aspetto importante: non vuole un uomo da accudire. "Io cerco un fidanzato, non un bambino da accudire", ha dichiarato, spiegando che per lei è fondamentale trovare una persona autonoma, capace di cucinare e pulire: "Per me è scontato che questo lo dobbiate saper fare, perché se no non ci siamo".