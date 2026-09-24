Uomini e Donne: Gemma Galgani bacia Fabio, Sabrina Zago minaccia di lasciare il programma

A Uomini e Donne Gemma Galgani racconta la nuova conoscenza con Fabio, tra telefonate e baci, mentre Sabrina Zago vive una situazione complicata con Giovanni, Gloria Nicoletti e Davide.

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con diversi sviluppi per i protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Al centro della scena torna Gemma Galgani, alle prese con una nuova conoscenza che sembra procedere nel migliore dei modi, mentre per Sabrina Zago la situazione diventa decisamente più complicata. Nel corso della puntata trovano spazio anche i consueti confronti in studio, le nuove dinamiche del Trono Classico con il percorso della nuova tronista Giorgia Angeloni, che affronta la sua prima esterna.

Gemma Galgani e Fabio, tra loro scatta il bacio

La nuova puntata di Uomini e Donne ha riportato al centro dell'attenzione Gemma Galgani, protagonista di una nuova conoscenza che sembra aver preso una direzione positiva. La dama ha infatti raccontato in studio alcuni dettagli dell'esterna con Fabio, confermando che tra loro c'è stata una certa sintonia.

Come spiegato da Maria De Filippi, Gemma e Fabio si sono sentiti al telefono durante la settimana e si sono rivisti anche prima della registrazione della puntata: "tra i due ci sono stati anche dei baci a sfioro", ha spiegato. Nel video dell'esterna mostrato in studio è apparso evidente il feeling tra Gemma Galgani e Fabio.

Alessandra Mussolini a Uomini e Donne

Gemma ha confermato il racconto, precisando che si è trattato di "baci leggeri", ma che per lei hanno rappresentato un segnale positivo. La dama ha infatti spiegato di aver percepito da parte di Fabio l'intenzione di continuare a frequentarla e ha definito la serata trascorsa insieme "molto bella".

La conoscenza con Fabio arriva mentre si è già conclusa quella con Gabriele, l'altro cavaliere con cui Gemma aveva iniziato una frequentazione. Nel corso della puntata non sono mancati anche i consueti botta e risposta tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, con l'opinionista che ha commentato anche l'outfit della dama. A sostenere Gemma è invece intervenuta la nuova opinionista Alessandra Mussolini.

Sabrina Zago perde Giovanni e Davide

Dopo Gemma, l'attenzione si è spostata su Sabrina Zago. La dama è uscita con Giovanni e tra i due ci sono stati anche dei baci. Il cavaliere, però, ha contemporaneamente conosciuto Gloria Nicoletti. Sabrina aveva passato una serata anche con Davide, l'ex frequentazione di Barbara De Santi, ma aveva scelto di interromperla perché interessata a Giovanni.

Quando Sabrina ha scoperto dell'incontro tra Giovanni e Gloria, la situazione è cambiata. La dama ha manifestato la propria delusione e ha deciso di chiudere la conoscenza con Giovanni. A quel punto anche Davide ha scelto di interrompere il rapporto con Sabrina. La dama si è quindi ritrovata a chiudere due conoscenze nel giro di pochi minuti.

La reazione di Sabrina Zago è stata particolarmente forte: la dama ha infatti minacciato di lasciare Uomini e Donne. Una situazione che ha provocato anche il commento di Tina Cipollari, secondo cui si sarebbe trattato di "un film visto e rivisto".

La prima esterna di Giorgia

Spazio anche al Trono Classico con la nuova tronista Giorgia Angeloni, che ha affrontato la sua prima esterna scegliendo Lory. Il ragazzo è conosciuto dal pubblico televisivo per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, dove si era fatto notare per il flirt con Sabrina Soussi, una delle fidanzate del programma.