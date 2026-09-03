Giacomo: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: "Cerco una storia matura"

Il nuovo tronista ha 30 anni, è responsabile commerciale e in passato è stato un tennista professionista. Dopo una relazione durata 12 anni, oggi cerca un amore maturo e autentico.

Giacomo è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il 30enne è stato presentato oggi, 3 settembre, nel corso della seconda registrazione della nuova stagione del dating show di Canale 5. A raccontarlo è un video condiviso sui canali social di Witty TV, nel quale Giacomo si presenta al pubblico e racconta qualcosa di sé.

Chi è Giacomo, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Giacomo ha 30 anni e nella vita lavora come responsabile commerciale per un'azienda. Nel video di presentazione racconta di non essere particolarmente presente sui social e di preferire la realtà alla dimensione virtuale: "A differenza di tanti miei coetanei, non vivo sui social e penso che la realtà, anche con i suoi difetti, sia sempre più affascinante della finzione ostentata da tutti".

Si descrive inizialmente come una persona che può sembrare introversa, ma spiega che si tratta soprattutto della necessità di avere tempo prima di riuscire ad aprirsi con qualcuno. Ama stare in compagnia e, tra una serata in discoteca e una cena con gli amici, sceglie senza esitazione la seconda: "Una bella cena con amici, un po' di musica e del buon vino".

Nel corso della presentazione emerge anche il suo passato nello sport. Giacomo racconta di essere diventato un tennista professionista, un percorso che è stato però interrotto all'età di 18 anni a causa di un infortunio. Il momento viene raccontato con un sorriso e con una certa ironia, prima di aggiungere: "All'età di 18 anni ho dovuto smettere per un infortunio".

Particolarmente emozionante è il momento dedicato alla mamma, Simonetta, che Giacomo definisce una delle persone più importanti della sua vita. Nel parlarne mostra una certa difficoltà a trattenere l'emozione: "È una persona molto importante per me, tanto".

Giacomo racconta poi di aver avuto nella sua vita una sola relazione importante, durata circa 12 anni. Una storia che, con il senno di poi, gli ha fatto capire di essersi chiuso troppo e di aver rinunciato a vivere alcune esperienze: "Ho fatto l'errore di chiudermi e di non vivermi le amicizie e i viaggi".

Oggi, invece, dice di essere pronto a vivere una relazione diversa: "Adesso ho voglia di vivermi una storia matura senza tralasciare tutte le esperienze che un ragazzo della mia età potrebbe fare".

La scelta di partecipare a Uomini e Donne, spiega, non nasce dalla convinzione di non poter incontrare una persona al di fuori del programma. Al contrario, vede nel dating show la possibilità di conoscere qualcuno "in modo serio, onesto e soprattutto senza bruciare le tappe".

Giacomo non ha nemmeno un particolare ideale di donna. "Non ho un prototipo di donna, perché avere un prototipo significherebbe avere dei limiti, e io in una conoscenza non voglio pormi dei limiti", afferma nel video.