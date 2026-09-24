Giovanni Grazioso è il nuovo tronista di Uomini e Donne: da Temptation Island alla poltrona rossa

Giovanni Grazioso è il nuovo tronista di Uomini e Donne. L'annuncio è arrivato oggi e segna un nuovo capitolo per il 31enne catanese, che il pubblico ha conosciuto durante l'ultima edizione di Temptation Island.

Grazioso aveva partecipato al reality delle coppie insieme a Sabrina Soussi, con la quale aveva una relazione da diversi anni. Il percorso nel villaggio aveva però portato alla fine della loro storia. Ora, dopo la rottura, Giovanni torna davanti alle telecamere con un obiettivo completamente diverso: trovare un nuovo amore.

La poltrona rossa di Uomini e Donne rappresenta infatti una nuova occasione per il giovane siciliano, che sarà chiamato a conoscere le ragazze arrivate in studio per lui e a costruire, puntata dopo puntata, il proprio percorso sentimentale.

Giovanni Grazioso a Temptation Island

Da Temptation Island a Uomini e Donne: un percorso già visto

Quello di Giovanni Grazioso non è un caso isolato. Negli anni, diversi protagonisti di Temptation Island hanno infatti fatto il loro ingresso nello studio di Maria De Filippi, arrivando fino al trono. Uno dei precedenti più conosciuti è quello di Gianmarco Valenza, protagonista della seconda edizione di Temptation Island insieme ad Aurora Betti. Dopo la fine della loro relazione, Gianmarco è diventato tronista di Uomini e Donne nella stagione successiva.

Un altro nome è quello di Teresa Langella, che aveva partecipato a Uomini e donne come corteggiatrice e poi a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Successivamente è tornata a Uomini e Donne, questa volta dall'altra parte dello studio, conquistando la poltrona rossa nel 2018.

Il tronista Flavio Ubirti

Più recentemente, il percorso è stato seguito anche da Francesca Sorrentino. Dopo essere stata protagonista di Temptation Island insieme a Manuel Maura, Francesca è diventata tronista di Uomini e Donne nel 2024. E poi c'è Flavio Ubirti, che dopo l'esperienza a Temptation Island come single è approdato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista.

Un filo diretto tra i due programmi

Con Giovanni Grazioso, quindi, il legame tra i due programmi torna nuovamente al centro dell'attenzione. Da una parte c'è Temptation Island, dove le coppie mettono alla prova i propri sentimenti e spesso arrivano a prendere decisioni importanti sul loro futuro. Dall'altra c'è Uomini e Donne, dove chi è tornato single può provare a rimettersi in gioco e cercare una nuova relazione.

Per Giovanni il passaggio sembra quasi rappresentare la continuazione naturale della sua esperienza televisiva: dopo aver raccontato la fine della sua storia d'amore, è pronto a raccontare la ricerca di una nuova compagna. Ora resta da capire come sarà il suo percorso nello studio di Maria De Filippi e, soprattutto, se tra le corteggiatrici arriverà quella capace di conquistare davvero il nuovo tronista.