GF Vip, Andreas Muller perché ha cambiato vita: “Nella danza sarei rimasto un contorno”

Dopo il successo ad Amici, Andreas Muller ha deciso di cambiare strada e di allontanarsi progressivamente dalla danza, fino a dedicarsi a nuovi progetti professionali lontani dal mondo dello spettacolo.

Sabato 19 settembre Andreas Müller è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, tornando così sotto i riflettori dopo un percorso che, negli ultimi anni, lo ha portato lontano dal mondo della danza. Il pubblico lo aveva conosciuto soprattutto grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove aveva costruito la sua popolarità come ballerino.

Nelle ultime ore, Andreas ha raccontato che con il passare del tempo ha maturato la consapevolezza che il ballo e la coreografia non rappresentassero più la sua strada. Una scelta che ha cambiato profondamente la sua vita e che oggi lo ha portato a dedicarsi a un'attività completamente diversa.

Andreas Muller, perché ha lasciato la danza dopo Amici

L'ingresso di Andreas Muller nella Casa del GF Vip riporta al centro dell'attenzione anche il percorso che lo ha portato ad allontanarsi dalla danza. Dopo la vittoria ad Amici 16, il ballerino ha scelto di cambiare completamente vita, e nelle ultime ore ha spiegato il motivo di questa scelta. Parlando del suo passato, ha sintetizzato così quel periodo: "Quella vittoria evidentemente mi ha saziato".

Andreas Müller bacia Veronica Peparini prima di entrare nella Casa del GF Vip

Dopo l'esperienza nel talent show, Andreas ha continuato a lavorare nel settore dello spettacolo, ma nel tempo ha iniziato a interrogarsi sul ruolo che avrebbe avuto. Molti ballerini che hanno condiviso il suo percorso, infatti, finiscono per entrare nei corpi di ballo che accompagnano gli artisti durante concerti e spettacoli in Italia e all'estero. Una prospettiva che Andreas ha raccontato di non sentire più come propria.

"Se balli per Dua Lipa, pagano per venire a vedere Dua Lipa, non pagano per venire a vedere te. Sarai sempre un contorno", ha spiegato nella Casa. Le sue parole non rappresentano, però, un giudizio nei confronti di chi sceglie di seguire quella strada. Per Müller si è trattato soprattutto di una riflessione personale sul percorso professionale che voleva costruire per sé.

Proprio durante l'esperienza ad Amici, Andreas Müller ha conosciuto Veronica Peparini, ballerina e coreografa che ha ricoperto anche il ruolo di professoressa nel talent show. La loro relazione è proseguita negli anni e oggi la coppia ha due figlie, le gemelle Penelope e Ginevra Müller Peparini, nate il 18 marzo 2024.

Andreas Müller vince Amici

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, Andreas ha condiviso sui social alcune riflessioni legate alla separazione temporanea dalla famiglia. In particolare, ha mostrato la propria emozione pensando al periodo che avrebbe trascorso lontano dalle due bambine.

La nuova vita di Andreas Müller: Offtime e il mondo dei giochi

Il cambiamento professionale di Andreas Müller è diventato ancora più evidente nel dicembre 2025, quando ha inaugurato Offtime, un negozio dedicato al mondo nerd. Il progetto è incentrato sui giochi di carte collezionabili (TCG), tra cui Pokémon, sui giochi da tavolo, sui tornei e sugli eventi, con particolare attenzione alla creazione di una vera e propria community.

Un'attività molto distante dal mondo della danza, ma che sembra aver rappresentato per Andreas una nuova fase professionale. Dopo il riscontro ottenuto con il progetto, Müller avrebbe inoltre intenzione di espandere Offtime con un nuovo punto vendita a Milano, portando avanti un'idea nata lontano dai palcoscenici e dalle sale prova.