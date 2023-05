G.I. Joe - La vendetta stasera su Rai 4: trama e cast del film con Bruce Willis e Dwayne Johnson

Rai 4 stasera in prima serata manda in onda G.I. Joe - La vendetta trama, recensione e cast del film con Bruce Willis e Dwayne Johnson

Stasera, 29 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda G.I. Joe - La vendetta, prodotto dagli Stati Uniti ed il Canada. La pellicola è diretta da Jon Chu. La sceneggiatura è di Rhett Reese e Paul Wernick. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Bruce Willis e, sullo sfondo, Adrianne Palicki in azione in una scena di G.I. Joe: La vendetta

G.I. Joe - La vendetta: Trama

I membri del gruppo speciale G.I. Joe, dopo l'apparente distruzione dell'organizzazione terroristica Cobra, dovranno vedersela con il leader del gruppo, oltre che con Storm Shadow, Zartan e Firefly, il mercenario esperto di esplosivi, che tramano in maniera subdola contro di loro. Zartan, sostituitosi al Presidente degli Stati Uniti, accusa i G.I. Joe di alto tradimento e li attira in una trappola, riuscendo a farne fuori alcuni.

Lee Byung-hun nei panni di Storm Shadow in azione in G.I. Joe: La vendetta

Del gruppo restano operativi solo Roadblock e pochi altri, e da soli dovranno riuscire a dimostrare la verità, ma soprattutto colpire i Cobra, che ormai hanno in pugno la Casa Bianca.

G.I. Joe: La vendetta, una scena action del film

G.I. Joe - La vendetta: Curiosità

G.I. Joe: La vendetta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 28 Marzo 2013. Il film è il sequel di G.I. Joe: La nascita dei Cobra, trasposizione cinematografica in live action dei celebri giocattoli della Hasbro G.I. Joe,.

In G.I. Joe: La vendetta, il personaggio del Comandante Cobra indossa un elmetto diverso da quello indossato nel precedente G.I. Joe: La nascita dei Cobra: la nuova versione, nera con il disegno di un serpente, avvicina il look del personaggio a quello della serie televisiva originale.

In G.I. Joe: La vendetta, l'ex wrestler Dwayne Johnson ("The Rock") interpreta il ruolo di Roadblock, che nel fumetto originale è un cuoco. Nella sua carriera di lottatore, l'attore era noto per pronunciare la battuta "Sentite il profumo di ciò che The Rock sta cucinando?".

G.I. Joe: La vendetta, D.J. Cotrona in un primo piano tratto dal film

G.I. Joe: La vendetta - Interpreti e personaggi

G.I. Joe: La vendetta, una scena action del film

G.I. Joe: La vendetta - Trailer e recensione

La nostra recensione di G.I. Joe: La vendetta.

Critica: G.I. Joe: La vendetta è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 28% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 41 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10