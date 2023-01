Channing Tatum ha pregato di essere ucciso in G.I. Joe: La vendetta

Channing Tatum non sembrerebbe essere stato un grande fan del franchise cinematografico di G.I. Joe, arrivando al punto tale di pregare i produttori affinchè uccidessero il suo personaggio, Conrad Hauser aka Duke, in G.I. Joe: La vendetta, film uscito nel 2013.

La confessione è avvenuta di recente ai microfoni di Vanity Fair mentre veniva sottoposto alla macchina della verità. "Ho tentato per sette volte di non fare il primo sequel, ma avevano una clausola nel contratto e ho dovuto esserci. Ho pregato di farmi uccidere nei primi minuti". In G.I. Joe: La vendetta è stato introdotto anche il personaggio di Roadblock, interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson, che ne è poi diventato il protagonista.

Già in una passata intervista ai microfoni di Howard Stern l'attore aveva rivelato il suo odio per il film, spiegando come avrebbe voluto interpretare Snake Eyes, ma lo studio lo ha voluto per un ruolo diverso. "La sceneggiatura faceva schifo, ho odiato quel fott--- film. E mi dispiace perchè io adoro G.I. Joe, ne ero un grande fan da piccolo".

Nel frattempo Channing Tatum ha ammesso di essere entrato in possesso dei diritti di Ghost, film cult degli anni '90, e di volerne realizzare un remake.