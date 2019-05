Ghostbusters: il prequel ambientato nel 1969 scritto da Dan Aykroyd potrebbe diventare realtà

Dopo Ghostbusters 3, un prequel della saga, scritto da Dan Aykroyd e ambientato nel 1969, potrebbe diventare realtà.

Bill Murray, Dan Aykroyd ed Harold Ramis in Ghostbusters - Acchiappafantasmi

L'attore Dan Aykroyd ha scritto una sceneggiatura per un prequel di Ghostbusters ambientato al liceo nel 1969, stesso anno in cui è ambientato il nuovo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, che ieri ha infiammato il Festival di Cannes. Per il momento l'unico sequel confermato di Ghostbusters è il film diretto da Jason Reitman, che sarà una continuazione dei primi due capitoli del franchise. La pellicola vedrà protagonista un cast adolescente che comprende la star di Stranger Things Finn Wolfhard, le riprese prenderanno il via a giugno in Canada.

L'annuncio di questo reboot/sequel ha lasciato sorpresi i fan ed è stato pesantemente criticato dal cast del reboot al femminile, Ghostbusters, in particolare di Leslie Jones.

In un'intervista con 660 City News, Dan Aykroyd ha confermato di aver scritto una sceneggiatura ambientata negli anni '60 che si focalizzerà sui personaggi di Peter Venkman, Egon Spengler e Ray Stantz negli anni della scola superiore, una specie di storia delle origini di Ghostbusters. Aykroyd spera di portare il suo progetto al cinema o in televisione:

"Ho scritto "Ghostbusters High," in cui racconto l'incontro tra i protagonisti di Ghostbusters nel New Jersey del 1969, sto cercando di trasformarlo in un film o nel pilot di uno show nei prossimi cinque anni... Potrebbe dar vita a una serie tv e mi piacerebbe vedere Reitman alla regia. Lo script è sulla sua scrivania, ma è molto diverso dal progetto attuale. E' un'idea per un prequel."