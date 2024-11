Ghostbusters, Ernie Hudson ringrazia Bill Murray per aver sostenuto il suo ritorno: "È stato speciale"

Ospite di un panel al Rhode Island Comic Con, Ernie Hudson ha raccontato che Bill Murray si schierò dalla sua parte durante il primo periodo dell'interprete di Winston nel franchise cinematografico. Anche grazie all'imposizione dell'amico, Ernie Hudson è stato incluso nel cast.

L'attore ha raccontato l'aneddoto nel corso di un incontro con il pubblico che si è svolto durante la manifestazione cinematografica di Rhode Island, ringraziandolo per aver avuto fiducia in lui e aver insistito perché venisse incluso nel progetto.

Inclusione

"Bill Murray credo che sia l'unico attore con il quale ho lavorato, che quando hanno cercato di convincerlo a fare un altro Ghostbusters ha risposto perentorio 'Se Ernie Hudson non è nel cast, io non lo faccio'. Non ci sono molte persone che si schierano per te. E quello è stato davvero, davvero speciale. Quindi, voglio bene a tutti i ragazzi. Sono molto, molto solidali".

Bill Murray e Ernie Hudson in una scena di Minaccia glaciale

La cordialità dei suoi colleghi compensava l'ostracismo dello studio nei suoi confronti:"Recitavo da parecchi anni prima di fare Ghostbusters. Lo studio non è stato davvero così accogliente ma i ragazzi sì. Quando giravamo una scena dicevano di aspettare un attimo se non avevo una battuta perché volevano assicurarsi che fossi incluso. Quindi, molte di quelle battute sarebbero potute finire a qualcun altro ma loro sono stati abbastanza gentili da fare in modo che fossi incluso".

L'ostacolo dello studio

Un atteggiamento completamente differente rispetto a quello dello studio:"Si è quasi impegnato nel farmi sentire escluso. Che si trattasse del poster o del materiale pubblicitario. Ma i ragazzi erano davvero inclusivi ed è per questo che li considero tutti persone molto, molto speciali nella mia vita".

Ernie Hudson ha interpretato Winston Zeddemore in tutti e quattro i film di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, a partire dal primo capitolo del 1984, apparendo anche in un cameo nella bistrattata versione femminile di Paul Feig.