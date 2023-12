Ghostbusters: Minaccia Glaciale, i protagonisti affrontano il villain nel nuovo poster

Sony Pictures ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nuovo capitolo del franchise che introdurrà anche il nuovo villain dopo l'uscita di scena di Gozer.

Nella locandina possiamo vedere infatti una New York completamente avvolta e immobilizzata dal ghiaccio con i nostri protagonisti che scendono dalla Echo-1 per andare ad affrontare il minaccioso villain, attualmente sconosciuto.

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato - l'iconica caserma dei pompieri di New York - per fare squadra con gli Acchiappafantasmi originali (ieri abbiamo visto Bill Murray in un nuovo scatto), che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore.

Ma quando la scoperta di un antico artefatto scatena una forza malvagia, gli Acchiappafantasmi vecchi e nuovi devono unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda Era Glaciale.

Il trailer precedentemente rilasciato indicava che il film non è in realtà ambientato durante l'inverno. Piuttosto, porta la gelida morsa dell'inverno nei caldi mesi estivi. Nella prima metà del teaser trailer, una mortale tempesta glaciale si abbatte su New York City, avvolgendo nel ghiaccio l'iconica caserma dei Ghostbusters.

Il cast comprende Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, James Acaster ed Emily Alyn Lind, oltre a Bill Murray, Finn Wolfhard, Ernie Hudson, Mckenna Grace, Paul Rudd, Celeste O'Connor, Logan Kim, Annie Potts, Dan Aykroyd e Carrie Coon.

Jason Reitman, che ha diretto Ghostbusters: Legacy, produrrà il prossimo sequel alla cui regia troviamo Gil Kenan. L'uscita è fissata al 29 marzo 2024.