Ghostbusters - Minaccia glaciale, solo un cameo per gli acchiappafantasmi originali?

Quale sarà il ruolo degli acchiappafantasmi originali in Ghostbusters - Minaccia glaciale dopo la partecipazione al precedente Legacy? Secondo Gil Kenan, regista del film, la partecipazione di dei veterani del franchise sarà molto più dettagliata rispetto al recente passato.

"In ogni storia c'è un punto in cui si arriva al punto in cui sopravvivere e sconfiggere ciò che combatti ti obbliga ad agire. Questo è il momento che mi emoziona davvero come fan dei Ghostbusters: osservare il loro coinvolgimento nella storia ridefinirsi, crescere e diventare più pienamente sviluppato in modo che rispecchi la promessa dei Ghostbusters originali e Ghostbusters 2, e ciò che è stato intravisto nei campi fuori Summerville in Legacy. C'è un collegamento diretto da lì a chi sono ora e come agiscono qui nella nostra nuova storia".

I nuovi vecchi acchiappafantasmi

I tre acchiappafantasmi parteciperanno attivamente al nuovo capitolo cinematografico del franchise, in cui la famiglia Spengler torna a New York City, dove tutto iniziò diversi decenni addietro, e si unisce proprio ai veterani della saga, che nel frattempo hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top secret per portare l'attività paranormale a livelli molto più alti.

Ghostbuster: minaccia glaciale, una scena del film

Nel cast di Ghostbusters: Minaccia Glaciale troviamo Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Bill Murray, William Atherton, Kumail Nanjiani e Emily Alyn Lind.