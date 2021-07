Ghostbusters: Legacy, il trailer così "serio" spiazza i fan: "Pensavo che fosse una commedia"

I toni seri e malinconici del nuovo trailer di Ghostbusters: Legacy hanno spiazzato i fan della saga degli acchiappafantasmi convinti di trovarsi di fronte a una commedia.

Ghostbusters: Afterlife, Paul Rudd in una foto del film

Il trailer di Ghostbusters: Legacy uscito ieri ha riacceso le discussioni intorno all'atteso sequel/reboot diretto da Jason Reitman che approderà nei cinema italiani l'11 novembre con Sony. Il trailer, che fornisce maggiori informazioni sulla trama del film, contiene accenni ad alcuni dei suoi cameo nostalgici e nutre un atteggiamento inaspettatamente riverente verso il materiale di partenza. Perché, come accennato in precedenza, i due capitoli originali di Ghostbusters sono generalmente percepiti come una commedia, ma i trailer del sequel sembrerebbero contenere inediti toni drammatici.

Ghostbusters: Legacy: la reazione di Ernie Hudson al film: "Sono senza parole"

Dopo aver visto il trailer, gli YouTuber Patrick Willems e Jay Bauman si sono chiesti se stiamo parlando dello stesso Ghostbusters divenuto celebre per le gag scoppiettanti e i toni ironici. A giudicare dalle perplessità degli utenti condivise su Twitter, non sarebbero i soli.