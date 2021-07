Ghostbusters: Legacy, il nuovo trailer tra Acchiappafantasmi e marshmallow

Acchiappafantasmi vecchi e nuovi scatenati nel nuovo trailer di Ghostbusters: Legacy, reboot/sequel della saga dei Ghostbusters firmato da Jason Reitman, figlio del regista della saga originale Ivan Reitman.

Nel video, la mamma di un'adolescente parla di sua figlia e spiega che ha un carattere particolare e si augura che il trasferimento in una nuova casa possa portare qualche cambiamento nella loro vita. La casa in questione però, è una vecchia fattoria situata nel nulla, dall'aspetto un po' spettrale. Il trailer di Ghostbustars 3 poi prosegue con tanti riferimenti ai film sugli acchiappafantasmi, scene d'azione, mostruosità... e marshmallow! Ma naturalmente non mancano anche loro, gli spettri, e altre presenze soprannaturali assortite.

Al centro della trama di Ghostbusters: Legacy ci saranno una madre, Callie (Carrie Coon), e i suoi due figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) che si trasferiscono nella città di Summerville, Oklahoma, dove scoprono un misterioso legame con gli Acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che ha lasciato Egon Spengler. Un esperto in terremoti e insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd), si occupa di indagare gli strani fenomeni registrati nell'area e quando incontra Phoebe rimane sorpreso dal fatto che possegga una vera trappola per fantasmi, trovata tra gli oggetti che erano di suo nonno. Grooberson ricorda infatti quanto accaduto a Manhattan nel 1984 e l'attività dei Ghostbusters.

Il film diretto da Jason Reitman proseguirà la storia iniziata dal padre Ivan e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson. La data di uscita italiana al cinema è al momento fissata per l'11 novembre 2021.