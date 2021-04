La star di Ghostbusters, Ernie Hudson, ha visto finalmente il nuovo film Ghostbusters: Legacy - che è il terzo film ufficiale della saga degli acchiappafantasmi - e ha condiviso la sua reazione con un poster su Twitter. Reazione decisamente positiva, a giudicare da quello che ha scritto l'attore.

Pochi giorni fa, Jason Reitman ha organizzato un'anteprima di Ghostbusters: Legacy per Ernie Hudson e l'attore, che nella saga interpreta Winston Zeddemore, ha condiviso la foto scattata in compagnia di Jason Reitman per farci sapere il suo parere sul terzo film degli acchiappafantasmi: "Sì, il sorriso che ho in foto è davvero autentico! Ghostbusters: Legacy è talmente bello da avermi lasciato senza parole!". La prima recensione ottenuta dal nuovo film di Reitman, quindi, è più che positiva e lascia ben sperare i fan di tutto il mondo.

Ghostbusters: Legacy, una nuova foto del film

In occasione di un'intervista con Yes Have Some, Ernie Hudson ha commentato la reunion con Dan Aykroyd e Bill Murray e ha raccontato: "Wow, la reunion è stata davvero speciale. Ci sono stati così tanti annunci che, fino all'ultimo momento, non credevo che una cosa del genere potesse concretizzarsi. E l'abbiamo realizzata in modo molto soddisfacente! Ha a che fare con i primi due film ed è in linea con ciò che i fan si aspettano!".

Il cast di Ghostbusters: Legacy include anche i nomi di Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Il progetto racconta la storia di una nuova generazione di personaggi coinvolti in qualcosa di strano che sta accadendo e per cui servirà contattare gli acchiappafantasmi. A proposito del nuovo cast, Ernie Hudson ha dichiarato: "Tutti i nuovi attori hanno dato il meglio e hanno portato qualcosa di nuovo. Non si tratta meramente di fare soldi ma di passione. In un certo senso, mi sono commosso".