Ghostbusters: John Candy rifiutò un ruolo chiave, ecco perché

Il regista di Ghostbusters Ivan Reitman era convinto che John Candy fosse perfetto per il ruolo di Louis Tully, andato poi a Rick Moranis, così decise di inviargli il copione, ma il comico rifiutò la proposta. Ecco svelati i motivi.

Bill Murray, Dan Aykroyd ed Harold Ramis in Ghostbusters - Acchiappafantasmi

A quanto pare Ivan Reitman e John Candy avevano una visione diversa su come interpretare il ruolo di Louis Tully. In un'intervista pubblicata sul canale YouTube Ghostbusters, il regista ha svelato:

"Avevamo scritto la sceneggiatura originale per John Candy. Ricordo di avergliela mandata perché avevo già lavorato con lui in Stripes, un plotone di svitati. John, però non l'ha apprezzata e ha cominciato a dire 'Hey, forse potremo dargli un accento tedesco?' Io ero dubbioso e ho risposto 'Mi pare strano, è americano, il film è ambientato a New York.' Stava cercando un appiglio, abbiamo avuto una conversazione spiacevole e alla fine mi è stato chiaro che non lo voleva fare. Ho chiamato Rick Moranis lo stesso giorno e gli ho inviato il copione rifiutato da Candy. Rick mi ha richiamato due ore dopo e ha detto 'Per favore, ringrazia Candy per aver rifiutato. So cosa fare con questo personaggio.'"

Ghostbusters - Acchiappafantasmi si è rivelato un successo senza precedenti tanto da dar vita a un sequel cinque anni dopo, nel 1989, intitolato Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II. Una delle principali ragioni di tale successo sta nella presenza di personaggi memorabili quali Louis Tully.