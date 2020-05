John Candy: Ron Howard svela che Jack Nicholson lo fece ubriacare, l'omaggio di Ryan Reynolds (VIDEO)

Ryan Reynolds ha voluto, con un video, rendere omaggio a John Candy in occasione della reunion di Splash, una sirena a Manhattan.

La star canadese, con la consueta ironia, ha spiegato che è molto orgoglioso come genitore che le sue figlie amino moltissimo il film Zio Buck.

L'attore ha spiegato che John Candy è uno degli attori che ha amato fin da quando era un ragazzino e l'ha conquistato con la sua simpatia e la sua capacità di portare in scena dei personaggi vulnerabili che rendeva unici.

Ryan Reynolds ha sottolineato: "Ci sono delle persone che sembrano avere la propria all'anima all'esterno, non dentro di sé. Non l'ho mai incontrato, ma penso che avesse una splendida anima perché l'ho vista in ogni inquadratura, in ogni scena, in ogni film e serie tv".

L'attore ha ribadito: "Potrei parlare per ore di John Candy, grazie per avermi permesso di rendergli omaggio".

Durante la reunion di Splash, una sirena a Manhattan, il regista Ron Howard ha inoltre condiviso un divertente aneddoto: Candy un giorno era arrivato sul set ubriaco perché la sera prima aveva incontrato in un bar Jack Nicholson che l'aveva convinto a bere qualcosa, continuando a offrirgli drink.

Tom Hanks, invece, ha raccontato che la sequenza del film in cui John viene colpito alla testa da una pallina alla testa è stata realizzata con il primo ciak.