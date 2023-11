Ghostbusters: Frozen Empire è il titolo del nuovo film, ecco il primo trailer

Sony e Columbia Pictures hanno diffuso in streaming il teaser trailer del sequel di Ghostbusters: Legacy, che si intitolerà Ghostbusters: Frozen Empire, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel 2024. In Italia il film sarà tradotto come Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Il teaser conferma che il sequel si svolge a New York City, dove sono stati ambientati i primi due film di Ghostbusters, e presenta una nuova minaccia sotto forma di un letale calo di temperatura soprannaturale noto come "Death Chill". Come spiega Raymond Stantz, l'acchiappafantasmi veterano interpretato da Dan Aykroyd, questa forza ha il potere di spezzare le ossa e trasformare le vene in fiumi di ghiaccio.

"E l'ultima cosa che vedi è il congelamento dei tuoi dotti lacrimali", continua Stantz (in modo agghiacciante!).

Vecchi e nuovi Acchiappafantasmi

Ghostbusters: Frozen Empire vede la famiglia Spengler tornare nel luogo in cui tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, per fare squadra con gli Acchiappafantasmi originali, che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Ma quando la scoperta di un antico artefatto scatena una forza malvagia, i vecchi e i nuovi Acchiappafantasmi devono unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda Era Glaciale.

Oltre a mostrarci le immagini di una New York estiva che si trasforma in un letale paese delle meraviglie invernale, il teaser mostra il ritorno del cast: Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Celeste O'Connor, Carrie Coon, Logan Kim, Paul Rudd, Ernie Hudson, Bill Murray e, naturalmente, Aykroyd.

Le new entry del cast

Il trailer ci offre anche il primo sguardo ai nuovi Acchiappafantasmi Kumail Nanjiani e Patton Oswalt, il cui personaggio sembra fin troppo entusiasta.

Ghostbusters: Legacy 2, le foto dal set svelano il ritorno di un altro personaggio della saga originale

Il nuovo film è diretto da Gil Kenan e scritto da Kenan e dal regista di Ghostbusters: Legacy Jason Reitman. Reitman, figlio del defunto regista di Ghostbusters - Acchiappafantasmi Ivan Reitman, ha dichiarato al New York Comic Con 2021 che sperava che Ghostbusters: Legacy "preparasse la tavola" per ulteriori sequel.