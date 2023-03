Ghostbusters: Legacy 2, Kumail Nanjani e Patton Oswalt nel cast del film

Ghostsbusters: Legacy 2 potrà contare su nuovi arrivi nel cast che comprendono Kumail Nanjiani, Patton Oswalt ed Emily Alyn Lind.

Le riprese, attualmente in corso con il titolo di lavorazione Firehouse, dovrebbero concludersi tra qualche settimana in vista di un debutto nelle sale previsto per il 20 dicembre 2023.

Jason Reitman, che aveva diretto Ghostbusters: Legacy, sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore del film. Dietro la macchina da presa ci sarà invece Gil Kenan.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati a Kumail Nanjiani, James Acaster, Patton Oswalt ed Emily Alyn Lind. Le new entry affiancheranno quindi sul set gli interpreti del primo capitolo della storia e i fan potrebbero avere qualche anticipazione grazie alle foto dal set.

Ghostbusters: Che fine hanno fatto i protagonisti?

Il film che ha introdotto una nuova generazione di acchiappafantasmi, mantenendo però un legame con l'opera originale, aveva anticipato in una scena post credit che l'ambientazione del prossimo capitolo tornerà a essere la Grande Mela. Nella continuazione della storia sarà ancora protagonista la famiglia interpretata da Carrie Coon e dai giovani Mckenna Grace e Finn Wolfhard. Il cast al completo, che comprende anche Paul Rudd, dovrebbe fare ritorno nella nuova avventura.

Ghostbusters: Legacy era stato distribuito dalla Sony con molte sale in tutto il mondo ancora chiuse, riuscendo comunque a incassare 200 milioni di dollari in tutto il mondo.