Ghostbusters torna animato: svelato il titolo della nuova serie su Netflix e il logo ufficiale

La nuova serie animata di Ghostbusters ha finalmente un nome. Netflix e Sony Pictures Animation hanno presentato Ghostbusters: Night Shift, mostrando anche il primo logo ufficiale del progetto in arrivo nel 2027.

Ghostbusters: Night Shift, ecco la nuova serie

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzio quasi assoluto, Netflix e Sony Pictures Animation hanno finalmente scoperto le carte annunciando il titolo ufficiale del progetto: Ghostbusters: Night Shift. L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del primo logo promozionale, un'immagine che offre qualche indizio sull'identità visiva dello show pur mantenendo gran parte del mistero sulla trama.

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I dettagli narrativi, infatti, restano ancora nascosti dietro la proverbiale nebbia ectoplasmatica che accompagna ogni nuovo capitolo della saga. Il materiale diffuso lascia però intuire un approccio leggermente diverso rispetto alle precedenti incarnazioni del franchise. L'impressione è quella di una serie pronta ad ampliare il raggio d'azione degli acchiappafantasmi, portandoli ad affrontare minacce che potrebbero andare oltre i classici spiriti e le presenze paranormali che hanno reso celebre il marchio negli ultimi quarant'anni.

Per scoprire qualcosa di più concreto bisognerà attendere ancora. Netflix ha confermato soltanto la finestra di lancio fissata per il 2027, lasciando in sospeso informazioni su personaggi, ambientazione e collegamenti con i film più recenti.

Una squadra creativa che conosce bene l'universo degli Acchiappafantasmi

Dietro Ghostbusters: Night Shift troviamo diversi nomi già profondamente legati alla saga. Tra i produttori esecutivi figurano infatti Jason Reitman e Gil Kenan, autori degli ultimi capitoli cinematografici Ghostbusters: Legacy e Ghostbusters: Minaccia Glaciale. Una presenza che suggerisce una certa continuità con il percorso intrapreso dal franchise negli ultimi anni.

Una scena del celebre Ghosbusters degli anni '80

Per Reitman il legame assume inoltre un valore particolare. Suo padre, Ivan Reitman, fu il regista che nel 1984 trasformò un gruppo di improbabili cacciatori di fantasmi in un fenomeno culturale destinato a durare generazioni. Accanto a loro lavorano anche Ben Hibon, Elliott Kalan, Amie Karp e una figura storica come Dan Aykroyd, co-creatore dell'universo Ghostbusters e interprete dell'indimenticabile Ray Stantz.

L'animazione sarà affidata a Sony Pictures Animation, lo studio che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica grazie alla trilogia animata di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Una garanzia che ha immediatamente acceso l'entusiasmo di molti fan.

La nuova serie raccoglie inoltre un'eredità televisiva importante. Dopo The Real Ghostbusters, andato in onda per sette stagioni a partire dal 1986, e Extreme Ghostbusters, arrivato nel 1997 con un tono più moderno e una squadra completamente rinnovata, il franchise torna infatti all'animazione seriale dopo quasi trent'anni di assenza. Nel frattempo, durante il Ghostbusters Day, è arrivata anche un'altra notizia positiva. Reitman e Kenan hanno confermato che l'iniziativa benefica Ghostbusters Give Back ha superato il traguardo di 500.000 dollari raccolti.

Per i fan, però, la vera immagine destinata a restare impressa è quella del nuovo logo. Un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere il prossimo turno di notte degli acchiappafantasmi più famosi della cultura pop.