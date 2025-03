Hanako-kun, confermato il sequel della serie con il fantasma più amato del Giappone

Gli amanti del soprannaturale e dell'umorismo dai toni gotici hanno di che esultare: Hanako-kun - I sette misteri dell'Accademia Kamome, noto anche come Toilet-Bound Hanako-kun,, l'anime che ha conquistato il pubblico con il suo stile colorato e avvincente e una narrazione drammatica, sta per espandere il suo universo con un sequel atteso per luglio 2025.

Il sequel di Hanako-kun confermato

L'annuncio è arrivato direttamente dagli account ufficiali della serie, accompagnato da un primo teaser visual realizzato dall'illustratrice Aida, che ha regalato ai fan un'anticipazione dell'atmosfera che li attende.

Con oltre 10 milioni di copie in circolazione (dati aggiornati a febbraio 2024), il manga si è affermato come un fenomeno cult, e il suo adattamento animato ha saputo mantenerne intatta l'essenza.

Le prime due stagioni dell'anime, composte entrambe da 12 episodi, hanno una combinazione vincente di humor, tensione narrativa e personaggi carismatici, che hanno conquistato sia il pubblico giapponese che quello internazionale. Toilet-Bound Hanako-kun si distingue per il suo comparto artistico, che gioca con tonalità pastello e un'estetica stemperata, conferendo alla storia un aspetto fiabesco in netto contrasto con le sue tematiche dark.

Il racconto segue le vicende di Nene Yashiro, una studentessa appassionata di occulto che si imbatte nel fantasma Hanako-kun, spirito che infesta i bagni della Kamome Academy. Quello che inizia come un incontro bizzarro si trasforma presto in un viaggio tra leggende scolastiche e creature sovrannaturali, dove mistero e comicità si intrecciano in modo irresistibile.

La serie è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll.

Anche se al momento non sono stati rivelati dettagli specifici sullo staff tecnico e sulla data esatta della première del sequel, è probabile che lo sceneggiatore Yasuhiro Nakanishi e la character designer Mayuka Itou tornino a dare il loro contributo, come già accaduto per le prime due stagioni. Ancora incerto, invece, il nome del regista, dopo il passaggio di testimone tra Masaomi Ando (prima stagione) e Yohei Fukui (seconda). Quello che è certo è che lo studio Lerche, già responsabile di serie di successo come Assassination Classroom e Given, continuerà a occuparsi dell'animazione.