Marvel: l’eccezionale set LEGO di Ghost Rider è finalmente in offerta su Amazon

Su Amazon il super dettagliato set LEGO Marvel di Ghost Rider è attualmente sceso di prezzo. Sul sito trovate questo pezzo da collezione incredibile a 31.00€, con uno sconto del 10% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Il set LEGO Marvel di Ghost Rider è composto da 264 mattoncini e riproduce alla perfezione la leggendaria motocicletta del personaggio, e la sua minifigure in sella. Dotato di tutti i dettagli più iconici visti sui fumetti e nei film, stiamo parlando di un gadget da collezione irrinunciabile per i fan storici.

Marvel: il gioco da tavolo X-Men: Mutant Insurrection è super scontato su Amazon

Costruite anche voi un set LEGO Marvel unico nel suo genere, pronto a offrirvi la miglior riproduzione possibile di Ghost Rider. La dettagliatissima motocicletta fiammeggiante e la minifigure snodabile sono perfetti sia da esporre in casa che per divertirsi coi più piccoli, e introdurli in un mondo pieno di storie indimenticabili.