Ghost Rider: Norman Reedus alimenta la speculazione dei fan, sarà lui a interpretarlo nell'MCU?

Non sono pochi i fan che vorrebbero la star di The Walking Dead Norman Reedus nel ruolo di Ghost Rider nella nuova incarnazione dell'MCU.

Norman Reedus sta per diventare un supereroe? La star di The Walking Dead avrebbe alimentato le speculazioni dei fan sul suo possibile ingresso nell'MCU nel ruolo di Ghost Rider.

The Walking Dead: Norman Reedus nell'episodio La quiete prima della tempesta

I fan di The Walking Dead hanno imparato ad amare Norman Reedus nel ruolo di Daryl Dixon, e ora quegli spettatori vorrebbero vedere l'attore nei panni del vendicativo personaggio dei fumetti Ghost Rider. Sogno che Reedus coltiverebbe da tempo, visto che continua a mettere a like sui Twitter degli utenti che lo sostengono nel suo possibile ingresso nell'MCU.

Norman Reedus ha anche ricondiviso su Twitter il link a una fan art che lo vede nel panni di Ghost Rider, anche il sito web Giant Freakin Robot ha riferito che l'attore sarebbe la prima scelta della Marvel per interpretare Ghost Rider anche se il rumor è privo di conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios.

All'inizio di questa estate, Norman Reedus ha parlato della sua aspirazione a interpretare il personaggio maledetto dell'MCU in un'intervista a Comicbook.com in cui ha dichiarato: "Voglio interpretare Ghost Rider. La conversazione su Ghost Rider è in corso da anni e sì, ditegli di coinvolgermi".

Marvel ha impedito a Kevin Feige di usare Blade, Ghost Rider e Daredevil nell'MCU

Il personaggio Marvel Ghost Rider è l'incarnazione dello Spirito di Vendetta ed è meglio conosciuto per il suo aspetto molto particolare: un teschio fiammeggiante al posto della testa, una giacca di pelle nera, una frusta a catena e una motocicletta alimentata dai fuochi dell'inferno. Diversi personaggi Marvel hanno assunto il ruolo nel corso degli anni, ma il primo, Johnny Blaze, rimane il più famoso.

Il personaggio è stato interpretato per la prima volta sullo schermo da Nicolas Cage nel film del 2007 Ghost Rider e nel sequel del 2012, Ghost Rider: Spirito di vendetta. Una versione diversa di Ghost Rider, un personaggio ispanico di nome Robbie Reyes, che guida un'auto infernale invece di una moto, è apparsa in Agents of S.H.I.E.L.D., interpretato da Gabriel Luna. Nel 2019 si era diffusa la voce su un'ipotetica serie dedicata al Ghost Rider di Gabriel Luna, ma alla fine quel piano non è mai stato realizzato.

Se Reedus ottenesse la parte, sarebbe probabilmente più simile alla versione di Johnny Blaze, dal momento che l'attore è un grande fan delle motociclette, che ha guidato spesso in The Walking Dead. Inoltre è protagonista di una serie sui viaggi in moto intitolata Ride with Norman Reedus.