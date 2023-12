Nicolas Cage ricorda il Ghost Rider del 2007: 'È come un tatuaggio che ha preso vita'

Non tutti ricordano che, quasi vent'anni fa ormai, Nicolas Cage ha interpretato Ghost Rider in due film prodotti da Sony Pictures e usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2011. E proprio a questo proposito, durante il tour promozionale di Dream Scenario della A24, Cage ha brevemente ricordato il film sullo Spirito di Vendetta dicendo: "Ghost Rider è come se Disney avesse fatto un film su Faust, come un tatuaggio che ha preso vita."

In aggiunta, l'attore ha avuto modo di esprimersi sulla sua grande passione per il cinema, per i classici film di Hollywood e anche per i fumetti, raccontando di un episodio in cui aveva notato una fan che teneva in mano un poster del film di Ghost Rider e, a quel punto, l'ha chiamata sul palco per mostrarlo al pubblico. L'attore ha anche svelato che spesso va su eBay per acquistare cimeli dei suoi film e di vari fumetti, di cui è un grande collezionista.

Non tutti sanno che Nicolas Cage avrebbe dovuto interpretare Superman in un film degli anni '90 che Tim Burton avrebbe dovuto dirigere. Il progetto non si è mai concretizzato, ma per rendergli omaggio il regista di The Flash ha inserito Cage nel film per un cameo facendogli indossare il costume dell'Uomo d'Acciaio.

Cage, però, non ha apprezzato quello che è stato fatto in post-produzione. "L'hai detto perfettamente quando hai detto: 'Abbiamo fatto un accordo'", dice l'attore a Wired. "Questo è il fulcro. C'è un accordo, una comprensione reciproca e un contratto in cui sei entrato conoscendo entrambe le parti e sapendo benissimo in cosa ci stiamo cacciando."

"Non sto dicendo che abbiano usato l'intelligenza artificiale su Superman. Forse l'hanno fatto. Non lo so. Forse era solo CGI, ma qualunque cosa fosse, non è quello che ho fatto sul set", ha aggiunto Cage. "Per quanto ami il regista Andy Muschietti e la sorella e produttrice Barbara Muschietti - e penso che siano fantastici - non è quello che mi è stato detto di fare sul set."