Ghost Rider, l'attore di Agents of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna cambia idea su un possibile ritorno nel ruolo

L'attore di Agents of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna sembra aver cambiato idea in merito a un possibile ritorno nei panni di Ghost Rider.

Da Agents of S.H.I.E.L.D. con Ghost Rider a The Last of Us con Tommy Miller, passato per la saga di Terminator, Gabriel Luna ha di certo avuto un assaggio di quel che vuol dire interpretare personaggi di un certo spessore in un franchise molto popolare. E se per il primo si era in precedenza rassegnato all'idea non vestirne più i panni, ora l'attore sembrerebbe aver cambiato idea in merito.

Era il 2016 quando il Ghost Rider di Gabriel Luna faceva il suo debutto nella quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., conquistando subito i fan della serie ABC. Al termine dello show, poi, si è davvero sperato che il personaggio potesse un giorno tornare sugli schermi (e per qualche minuto sembrava anche essere riuscito a farcela), ma ad oggi non abbiamo ancora notizie di quel che ne sarà del personaggio nel MCU.

Tornare o non tornare? Questo è il dilemma

Luna, tuttavia, ci pensa molto spesso, dato che è una domanda di rito, quella su un suo eventuale ritorno nel ruolo.

"La mia risposta tipo era 'Adoro ciò che abbiamo realizzato, sono molto felice di quel che siamo riusciti ad ottenere, e posso essere felice sapendo che il pubblico ricorderà con trasporto e affetto quello che abbiamo fatto, per cui posso lasciarlo lì dov'è, così com'è. Rivisitare il personaggio potrebbe invece darmi un'ulteriore occasione di rovinare tutto'" ha spiegato l'attore a Forbes, riportando pensieri e riflessioni successivi alla cancellazione della serie Hulu di Ghost Rider che lo avrebbe visto protagonista assoluto dello show.

Ma con il tempo, il suo modo di vedere sembra essere mutato: "Per cui c'è questa prospettiva da considerare, ma ora sento che sarei molto più aperto alla possibilità [di un ritorno], se dovesse capitare".

"Se avesse senso, sarei più che felice di farlo. Cerco di tenermi in forma, anche Arnold [Schwarzenegger] lo pretende, per cui sarei sicuramente in grado di tornare da un punto di vista fisico. E se dovesse capitare una grande storia, e loro mi rivolessero... Certo che tornerei".

Lui, d'altronde, adora il personaggio: "Oh, adoro Robbie Reyes. Era davvero speciale. Era nata da poco come versione di Ghost Rider, creata da Felipe Smith nel 2014, e nel 2016 la stavamo portando sullo schermo nello show. E non c'è giorno che non passi senza che qualcuno mi faccia qualche domanda al riguardo".

E voi, cosa ne pensate? I Marvel Studios punteranno mai sul Ghost Rider di Gabriel Luna?