MCU, la star di Agents of S.H.I.E.L.D. Chloe Bennet ha anticipato il ritorno di Quake?

Fin dall'annuncio della conclusione di Agents of S.H.I.E.L.D., i fan della serie Marvel targata ABC si sono chiesti se Chloe Bennet e gli altri attori dello show avrebbero mai avuto la possibilità di ricomparire nel MCU, e ora un recente tweet dell'interprete di Quake sembrerebbe indicare proprio un ritorno sugli schermi.

Agents of S.H.I.E.L.D., la prima serie tv Marvel a derivare da un prodotto MCU (nacque come spin-off di The Avengers) si è conclusa nel 2020, ma i fan Marvel, ben consapevoli dei primi collegamenti con il resto del MCU e delle possibilità che il Multiverso e l'avvento di Disney+ avrebbero portato, hanno iniziato fin da subito a chiedere a gran voce il ritorno di alcuni personaggi, in primis la Daisy Johnson a.k.a. Quake di Chloe Bennet.

Finora, tuttavia, non ci sono state conferme in tal senso, e oltre svariati rumor che non sono ancora stati provati come veritieri, nemmeno il cast dello show aveva anticipato nulla in merito. Almeno, fino ad ora.

In risposta a un tweet abbastanza provocatorio di Charles Murphy di Murphy's Multiverse, infatti, che aveva da ridire sulle capacità recitative di Bennet, l'attrice ha risposto in modo tale da far insospettire i fan su un suo ritorno nel MCU.

"Essere la migliore a recitare in una soap opera non è esattamente un vero traguardo" scrive Murphy nel suo tweet, riferendosi a Bennet, e questa replica "Hey amico, mi sembri un po' uno che non sa proprio perdere... E poi, ho il sospetto che questi tweet non invecchieranno bene".

Agents of SHIELD, quella storyline che i Marvel Studios non hanno permesso

Di che cosa starà parlando Bennet? Starà facendo effettivamente riferimento a un suo futuro ritorno come Quake, o magari a qualche altro progetto in cantiere? Voi che ne pensate?