Ghost Rider: la serie non si farà perché Kevin Feige lo vuole nell'MCU?

Kevin Feige vorrebbe introdurre Ghost Rider nell'MCU. Sarebbe questa la ragione della cancellazione della serie tv da parte di Hulu.

Solo poche ore fa, Hulu ha annunciato la cancellazione della serie Marvel su Ghost Rider con Gabriel Luna. Il vero motivo dietro questa scelta produttiva sarebbe la volontà del capo dei Marvel Studios Kevin Feige di introdurre il personaggio nell'MCU.

Con l'uscita di scena di Captain America, Black Widow (che dopo il film a lei dedicato dovrebbe dire addio all'MCU, e Ion Man) l'universo di supereroi Marvel si va spopolando, così per correre ai ripari Kevin Feige avrebbe intenzione di introdurre nuovi personaggi attingendo dagli storici fumetti. A confermare l'ipotesi in questione è lo scrittore Daniel Richtman, già autore di scoop sulla Marvel in passato.

Feige wants him too. pic.twitter.com/7NkodKyIxR — Daniel Richtman (@DanielRPK) September 23, 2019

So two days ago my most reliable Marvel source told me Feige wants Ghost Rider in the MCU, and now this happens! Hmmmmmm...https://t.co/SCssZvBLt9 — Daniel Richtman (@DanielRPK) September 25, 2019

Ghost Rider farà dunque il suo ingresso nell'MCU, ma in quale incarnazione? Si tratterà di Johnny Blaze, che ha venduto l'anima al diavolo per salvare il padre ed è condannato ad andarsene in giro su un moto avvolta nelle fiamme? O sarà Danny Ketch, che ha trovato una motocicletta mistica la notte in cui la sorella è stata assassinata? Un'altra possibilità è l'arrivo di Robbie Reyes, messicano-americano di East L.A. che se ne va in giro in un'automobile nera.

La scelta non manca, ma per il momento è impossibile indovinare le intenzioni future dei Marvel Studios, perciò non ci resta che attendere per scoprire come e quando avverrà il futuro ingresso di Ghost Rider nell'MCU.