Chloe Bennet di Agents of S.H.I.EL.D. su un suo possibile ritorno: 'Mi piacerebbe, ma...'

Che piaccia o meno, Agents of S.H.I.E.L.D. ha lasciato molto in eredità al MCU di oggi, e se si volesse attingere dalla serie ABC, ce ne sarebbero di storie e personaggi da (re)integrare nella Saga del Multiverso. Prima su tutti è probabilmente la Daisy Johnson a.k.a. Quake di Chloe Bennet, che tornerebbe anche volentieri... Se solo la contattassero.

Da Agents of S.H.I.E.L.D. a Secret Invasion? No, ma...

Da tempo si specula che Chloe Bennet possa apparire in Secret Invasion, la nuova serie Marvel di Disney+ con Samuel L. Jackson, ma lei continua a negare la sua presenza nello show.

Se questo corrisponderà a verità, è qualcosa che scopriremo solo all'arrivo della serie su Disney+, ma nel frattempo, Bennet ha spiegato la sua attuale posizione nell'universo Marvel ai microfoni di Screen Rant.

"Ovviamente. Certamente sarei aperta a un ritorno" ha premesso l'attrice "Io amo profondamente i fan di Agents of S.H.I.E.L.D. perché è la loro tenacia che ha permesso la trasmissione dello show fin dall'inizio. Ma non sono stata avvicinata né mi è stato chiesto, nemmeno una volta, di tornare o di prendere parte a qualche progetto da quando la serie è giunta al termine".

"E non sono coinvolta in nessun progetto di prossima uscita" ci ha poi tenuto a precisare, e ha concluso ribadendo "Non mi è stato chiesto, ma mi piacerebbe tantissimo poter indossare di nuovo quei panni [di Quake]. E, ovviamente, Daisy è una grandissima parte di me e di ciò che sono. Per cui mi piacerebbe, ma nessuno mi ha contattato per nulla di tutto ciò"

E voi, che ne pensate? Son bugie a fin di bene, quelle di Bennet, per evitare di spoilerare il suo ritorno (magari proprio in Secret Invasion) o la pura e semplice (e triste, per molti) verità?