Grande Fratello, la madre: di Yulia Bruschi accusa: "mia figlia ingannata dagli autori"

Lo scorso mese, Yulia Bruschi ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo essere stata informata dalla produzione della denuncia presentata contro di lei dall'ex compagno, Simone Costa. La notizia nelle ultime ore ha generato un acceso dibattito, alimentato dalle dichiarazioni della madre dell'ex gieffina. Quest'ultima ha criticato duramente gli autori del programma, sostenendo che l'uscita della figlia fosse evitabile. Ha inoltre accusato il reality di aver orchestrato un inganno ai danni di Yulia, sottolineando un presunto trattamento scorretto riservato alla concorrente.

Le accuse della madre di Yulia

La madre della modella di origini cubane, ha rivelato dettagli che gettano ombre sulla gestione della situazione da parte della produzione del reality. Ha spiegato che, al momento della denuncia, un'autrice del programma le aveva suggerito di inviare l'avvocato della figlia per risolvere la questione senza che Yulia lasciasse il gioco. Secondo la madre, il legale avrebbe incontrato la giovane tramite il confessionale, permettendo alla gieffina di firmare i documenti necessari e sistemare la sua posizione legale.

"Yulia aveva già sistemato tutto con la sua avvocata. Non c'era alcuna necessità che lasciasse la Casa, ma è stata indotta a farlo. Lei pensava di tornare, ma è stata fatta uscire con la scusa di dover risolvere la situazione, quando in realtà era tutto risolto," ha dichiarato la madre con un video condiviso su TikTok, sottolineando che sua figlia avrebbe potuto continuare il suo percorso all'interno del reality.

Yulia e Giglio al Grande Fratello

I favoritismi per gli altri concorrenti

La madre di Yulia ha anche criticato il trattamento riservato alla figlia rispetto ad altri concorrenti: "Tutti escono, risolvono i loro problemi e poi rientrano. Perché mia figlia no? Anche con una denuncia, Yulia poteva restare in Casa, come è accaduto con altri gieffini in situazioni analoghe."

Ha poi insinuato che l'uscita della figlia fosse legata al fatto che Yulia aveva rivelato una presunta alleanza segreta tra due concorrenti, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes: "Yulia è diventata scomoda quando ha raccontato la verità su Lollo ed Helena. Secondo me, loro si erano messi d'accordo prima di entrare. Nessuno nella Casa parlava di questa cosa, tranne mia figlia."