Grande Fratello: Simone Costa sulla presunta aggressione di Yulia Bruschi: "Ero una pozza di sangue"

Simone Costa, imprenditore ed ex compagno di Yulia Bruschi, ha raccontato a Fanpage una vicenda drammatica che lo ha coinvolto poco prima dell'ingresso della concorrente nella Casa del Grande Fratello. Secondo quanto dichiarato da Costa e riportato nella denuncia presentata il 12 settembre scorso, la modella lo avrebbe aggredito lanciandogli un bicchiere in faccia, provocandogli una profonda cicatrice sullo zigomo.

La versione di Simone Costa

L'imprenditore ha affermato di essere stato con Yulia da maggio 2024, ma ha evitato di soffermarsi sulla relazione sentimentale: "Di parlare della storia d'amore non mi interessa più". Secondo il suo resoconto, la notte tra l'11 e il 12 settembre, dopo aver festeggiato il compleanno di Yulia nel suo ristorante, sarebbe scoppiata una lite.

"Si stava innervosendo per il suo imminente ingresso al GF. Quando l'ho seguita fuori, ha cominciato a inveire contro la mia famiglia. Le ho dato una leggera spinta sulla spalla, e lei ha reagito lanciandomi un bicchiere che mi ha spaccato lo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco". Dopo l'aggressione, Costa è stato trasportato d'urgenza in ospedale, "ero una pozza di sangue", ha affermato.

Simone Costa dopo l'aggressione: foto scattata in ospedale

Le conseguenze fisiche ed emotive

Simone ha spiegato come l'episodio lo abbia segnato profondamente: "Mi vergognavo a uscire di casa per via della cicatrice e del livido. Ho persino detto ai miei genitori che ero caduto, ma dentro di me mi logorava non poter raccontare la verità". Ha ammesso di aver provato paura dopo l'accaduto, ma ha scelto di mantenere la calma aspettando che Yulia entrasse nella Casa. Tuttavia, la pressione pubblica lo ha portato a entrare al Grande Fratello per distaccarsi davanti a tutti da lei e chiarire la fine della relazione.

Un altro elemento controverso riguarda l'anello che Yulia avrebbe definito un regalo da 50mila euro. Costa ha smentito categoricamente, affermando che il valore reale dell'anello è di circa 1500 euro. Inoltre, ha negato che la giovane dipendesse economicamente da lui, pur confermando che fosse una sua dipendente con regolare stipendio.

Simone Costa ha concluso il suo racconto con una riflessione sulla violenza e sulla visibilità mediatica: "Se fossi stato donna e fosse stato un uomo a compiere un gesto simile, sarebbe inaccettabile. Non cerco vendetta, ma giustizia. Non capisco come si possa dare visibilità a una persona violenta, permettendole di diventare un modello di riferimento".

L'imprenditore si è rifugiato in Cile per allontanarsi dai giudizi e dalla curiosità suscitata dalla sua cicatrice. La vicenda resta aperta, e sarà interessante vedere se il Grande Fratello prenderà posizione o se emergeranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Nel frattempo, Yulia è all'oscuro che questo inquietante episodio della sua vita privata sia ormai da settimane sulle pagine dei giornali, il primo a parlarne, infatti, era stato Biagio D'Anelli sui suoi canali social.