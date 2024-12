Yulia Bruschi lascia il Grande Fratello: mistero sull'uscita improvvisa dalla Casa

Pochi minuti fa la modella di origini cubane ha abbandonato la Casa più spiata d'Italia, i motivi della sua uscita per ora non sono stati rivelati.

A pochi minuti dall'inizio della diciassettesima puntata del Grande Fratello, Yulia Bruschi ha abbandonato la Casa più spiata d'Italia. La notizia è stata ufficialmente comunicata attraverso i canali social del programma, lasciando i fan e gli stessi concorrenti con tanti interrogativi che per ora non hanno risposta.

Un'uscita inattesa

Secondo quanto si è visto durante la diretta su Mediaset Extra, Yulia, modella di origini cubane, è stata convocata nel confessionale poco prima dell'inizio della diretta. Da quel momento, non è più uscita. Gli altri concorrenti, intenti a prepararsi per la puntata, non hanno nascosto il loro stupore di fronte a questa situazione insolita.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle motivazioni dietro questa decisione. La produzione ha parlato di un'uscita momentanea, ma non è chiaro se si tratti di una pausa temporanea o di un'uscita definitiva dal reality. "Yulia Bruschi è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello", si legge sul post condiviso sui social.

Simone Costa mostra la ferita

L'inaspettata uscita di Yulia potrebbe essere collegata alle recenti accuse mosse contro di lei dall'ex fidanzato, Simone Costa. In un'intervista rilasciata a Fanpage, Costa ha raccontato un episodio avvenuto alla vigilia dell'ingresso della modella nella Casa.

"Eravamo a cena quando è scoppiata una discussione. Yulia era nervosa per il suo imminente ingresso al Grande Fratello. Fuori dal locale, ha iniziato a inveire contro la mia famiglia. Quando le ho dato una leggera spinta per calmarla, lei ha reagito lanciandomi un bicchiere. Mi ha colpito allo zigomo, causando una ferita grave. Un centimetro in più e avrei perso la vista."

Costa ha aggiunto che, a seguito della presunta aggressione, è stato trasportato d'urgenza in ospedale: "Ero una pozza di sangue". La vicenda ha avuto grande risonanza mediatica, sollevando interrogativi sull'impatto che potrebbe aver avuto sull'esperienza di Yulia nel reality.