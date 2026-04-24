GF Vip sondaggi, Alessandra Mussolini al 69%: Marco Berry a rischio

Questa sera, venerdì 24 aprile, torna in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8. Sarà l'ultima trasmessa di venerdì: dalla prossima settimana, infatti, il reality andrà in onda una sola volta a settimana, il martedì. Alla conduzione ci sarà ovviamente Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della serata verranno annunciati i due concorrenti che andranno al televoto, insieme a Paola Caruso per la nomination eliminatoria.

Televoto Grande Fratello Vip: chi rischia

Il televoto di questa settimana vede protagonisti Alessandra Mussolini e Marco Berry. Secondo i sondaggi online del portale ForumFree, le preferenze del pubblico sono attualmente così distribuite:

Alessandra Mussolini: 69,75%

Marco Berry: 30,25%

Un vantaggio netto per l'ex parlamentare, che potrebbe quindi mandare Marco Berry direttamente alla nomination eliminatoria.

Il mistero di Paola Caruso

Marco Berry

Dall'ultima puntata sono passati solo due giorni e nella Casa le dinamiche sono rimaste piuttosto tranquille. I concorrenti sono convinti che Paola Caruso sia stata eliminata, ma in realtà la showgirl si trova isolata nel Monolocale", dove è stata mandata mercoledì sera all'insaputa degli altri, subito dopo l'esito del televoto.

Solo questa sera potrà rientrare in Casa e il resto del gruppo scoprirà finalmente la verità. Nel frattempo, credendola eliminata, diversi concorrenti si sono lasciati andare a commenti sul suo comportamento, soprattutto dopo il suo sfogo legato all'elezione di Antonella Elia come prima finalista.

Paola Caruso

Francesca ha detto: "Lei ha esagerato... ha fatto una strage in negativo, per sé stessa", sottolineando come, secondo lei, Paola non abbia compreso la gravità dei suoi atteggiamenti. Antonella Elia ha rincarato la dose con parole molto dure: "Ha fatto pubblico ludibrio di sé stessa", spiegando poi il significato di queste parole, sconosciute a Francesca: "inutilmente denigrata".

Come votare

Il pubblico può esprimere la propria preferenza in due modi: