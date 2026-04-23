Grande Fratello Vip, pagelle undicesima puntata: Raul "spegne" Lucia (8), Todaro sex symbol (5)

La finta eliminazione di Paola Caruso e un processo alle intenzioni sempre mutevoli di Francesca Manzini hanno segnato l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, in cui la parola d'ordine per tutti sembrava essere 'mistificazione'

A un mese dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, cominciano a esserci problemi palesi di dissociazione dalla realtà delle cose. Il sintomo è evidente ed è quello, per citare Selvaggia Lucarelli, del "vale tutto".

In un contesto in cui stati d'animo e idee dei concorrenti cambiano qual piuma al vento, ogni comportamento, ogni convinzione... tutto diventa lecito.

Se le urla di Paola Caruso non sono diseducative quanto quelle di Antonella Elia, allora in effetti anche Francesca Manzini può credersi una ballerina al pari di Raimondo Todaro, la Lucarelli è figa quanto Ilary Blasi (l'ha detto lei!) e noi meritiamo un Pulitzer grazie a queste pagelle. Basta crederci.

Francesca Manzini e gli incomprensibili tecnicismi - voto: 7

Alla fine l'immagine più calzante di lei l'ha restituita Cesara Buonamici: "una sintesi perfetta tra un cucciolo di golden retriver e Cristiano Malgioglio, libera e imprevedibile". Se la Lucarelli soffre la sua instabilità, il consiglio della collega opinionista è il solo che valga la pena: inutile provare a capirla, meglio rimanere fermi a guardare tutto quello che combina.

Non solo perché, visti i suoi mille talenti veri o presunti (balla, canta, imita, recita) è sostanzialmente uno spettacolo sempre in scena. Soprattutto perché, con i molteplici cambiamenti d'umore, è ogni volta un concorrente diverso: generosa, cattiva, fedele, lunatica, rabbiosa, tenera, insicura, inscalfibile. E bugiarda, anzitutto con se stessa. Il bello è che lei crede in realtà di essere la persona più semplice e trasparente della casa. E in effetti in un mondo in cui tutto vale tutto, la Manzini può essere anche questo.

Ma qui c'è una sola cosa certa: in un reality in cui i concorrenti finiscono poi inevitabilmente per appiattirsi su schemi ricorrenti, finalmente un briciolo di complessità.

Il famoso autocontrollo di Paola Caruso - voto: 4

Un'arrabbiatissima Barbara D'Urso la cacciò da La Pupa e il Secchione per essere arrivata alle mani con Mila Suarez. A distanza di qualche anno quella scena è stata veramente vicina al ripetersi, e non solo ieri sera, quando Antonella Elia l'ha involontariamente colpita con un pezzo di cocco.

A dimostrazione che la Caruso ricorda molto bene quanto accadde all'epoca è il fatto che, nonostante tutto, è ancora lì (con la complicità di un televoto che cambia i propri obiettivi a seconda dei concorrenti).

A dimostrazione di quanto non abbia realmente compreso il precedente errore e tutta la questione, è ciò che va facendo e ripetendo di giorno in giorno.

Psicopatica, schifosa e altri complimenti dello stesso tipo sono quelli che lei rivolge ad Antonella Elia, spesso urlando e gesticolando. Se però l'altra la ripaga con la stessa moneta, allora è "diseducativa" e tutte le altre caratteristiche di cui sopra.

C'è ancora qualcosa che non torna.

Raul Dumitras e il due di picche (meritato) a Lucia - voto: 8

Lucia Ilardo

Parla poco ma quando lo fa colpisce spesso nel segno. Come ieri sera, quando, con una frase, ha messo fine a settimane di inutili tira e molla tra Lucia e Renato, a sogni "triangolari" di una parte del pubblico, e pure alle speranze della Mussolini per la sua "amoretta".

Raul, dice, vuole tener fede ai suoi principi, non ama vivere le relazioni con quella leggerezza che la coinquilina (e chi non disdegna le sue attenzioni notturne) ha più volte dimostrato.

L'ha detto in modo inequivocabile, rischiando pure di fare la parte di quello "all'antica" ma almeno coerente con se stesso. Perchè, insomma, qua non è Temptation Island, un posto che entrambe le parti in causa conoscono fin troppo bene.

E poi: Lucia sarà pure a suo agio con la propria sessualità, consapevole dei propri desideri da donna adulta quale è, ma anche basta farne il centro di un'intera trama. Dove non erano evidentemente arrivate le parole di Selvaggia Lucarelli nelle precedenti puntate, hanno per fortuna colpito (almeno si spera) quelle di Raul.

In un'edizione in cui l'età media non è certo bassa, doveva arrivare il più giovane del gruppo (25 anni) a mostrare finalmente una parvenza di sobrietà. E a dare voce a tutti coloro che, non certo spregiudicati in amore o nella vita, hanno sempre trovato patetiche le accoppiate nate forzatamente solo per un pugno di clip in puntata.

Raimondo Todaro accende la fantasie del "trio aceto" - voto: 5 ma col sorriso

Che sia un bravo ballerino e maestro è fuori da ogni dubbio, quello che forse nemmeno Raimondo Todaro sapeva è di essere diventato pure un irresistibile sex symbol.

Come spiegarlo: bello sarà pure un bell'uomo, ma non è una caratteristica bastevole. Per essere sexy, affascinanti ci vuole molto altro. In primis una dose considerevole di ironia e quel je ne sais quoi che, se Todaro possiede, nasconde molto bene.

Invece nel corso della settimana sono bastati un paio di balletti per accendere le più sfrenate fantasie delle signore in casa. Altro che Francesca Manzini: quelle gran perfide di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia sembrano fare a gare per guardarlo, toccarlo, gravitare nelle sua orbita a passi di danza.

Ah, il potere di un mese di clausura!